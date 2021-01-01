Diego Costa, Süper Lig'den gelen teklifleri reddetti

Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden tecrübeli yıldız, kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istiyor.

ile sözleşmesini feshettikten sonra Süper Lig ve kulüplerinden teklifler alan Diego Costa, kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istiyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Diego Costa, kararını vermek için acele etmeyecek. Ancak Brezilya ve Süper Lig'den gelen teklifleri Premier Lig'e dönme hayalini gerçekleştirmek için reddetti.

Premier Lig'de daha önce forması giyen oyuncu ile ilgileniyor. Ancak 32 yaşındaki golcü, doğru tercihte bulunabilmek için bekleme kararı aldı.

Daha fazla takım

Costa, 2014 yazında transfer olduğu Chelsea'de üç sezon forma giymiş ve 2014-15 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı. Premier Lig'de 89 maçta forma giyen oyuncu, 52 gol kaydetmişti.

Türk basınında Diego Costa'nın ismi ve ile anılıyordu.