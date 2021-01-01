Diego Costa'nın yeni adresi belli oldu

Diego Costa 15 yıl sonra ülkesine geri dönüyor. Brezilya ekibi Palmeiras'ın transferi kısa zaman içinde açıklaması bekleniyor

Adı ara transfer döneminde Spor Toto Süper Lig ekipleriyle de anılan Diego Costa'nın yeni adresi belli oluyor. Son olarak Atletico Madrid forması giyen yıldız oyuncu doğduğu topraklara geri dönüyor.

En son 15 yıl önce Brezilya'da forma giyen Diego Costa'nın Brezilya'nın güçlü ekibi Palmeiras ile iki yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Libertadores Kupası'nı müzesine götüren Brezilya ekibinin kısa zaman içerisinde transferi resmen duyurması bekleniyor.

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2006 yılında Brezilya'dan ilk çıkışını Portekiz ekibi Braga'ya transfer olarak gerçekleştiren Costa kariyerinde Penafiel, Rayo Vallecano, Celta Vigo, Albacete, Valladolid, Chelsea ve Atletico Madrid formaları giydi.

2014 yılında İspanyol vatandaşlığı alan Diego Costa, İspanya Milli Takımı forması ile 24 maça çıkarken 10 kez de gol sevinci yaşadı.

Diego Costa kulüp kariyerinde ise forma giydiği 474 maçta 181 gol atarken 71 kez de asist yapma başarısı gösterdi.