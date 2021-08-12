Diego Costa kararını verdi

Diego Costa, Atletico Mineiro ile sözleşme imzalamak için sözlü anlaşmaya vardı.

Goal'ün bildirdiğine göre Atletico Madrid'in yıldız golcüsü transfer için Brezilya Serie A ekiplerinden Atletico Mineiro ile anlaştı. Oyuncunun 3 milyon dolar karşılığında sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Bir süredir ismi Beşiktaş ile de anılan 32 yaşındaki golcü, geçtiğimiz Aralık ayından bu yana Atletico Madrid'de forma giymiyor. Wanda Metropolitano'dan ayrılırken kişisel sebeplerini öne süren Costa'ya 2021 başlarında Benfica'nın da bir ilgisi olmuştu.

Kötü geçen sezonun ardından Costa'nın nereye transfer olacağı merak konusuydu. Oyuncu için Beşiktaş da devreye girmiş ve uzun bir süre anlaşma zemini aramıştı.

Atletico Mineiro'nun hassas bütçe ayarı

Atletico Mineiro'nun ısrarı ve Costa'nın ülkesi Brezilya'da oynamak istemesi oyunucunun gelecek sezonu Belo Horizonte ekibinde geçireceğinin işareti gibiydi.

Teknik direktör Cuca'nın da çok istediği Costa için harekete geçen Mineiro yönetimi oyuncu ile yıllık 3 milyon dolar karşılığında sözlü bir anlaşmaya vardı. Siyah beyazlı ekip Bueno, Gabriel, Diego Tardelli ve Marrony'nin ayrılmasıyla maaş bütçesini ayarlayabildi.

Kadrosunda Hulk'un da yer aldığı Serie A ekibi sağlık kontrolünün ardından golcü oyuncuya imza attıracak.