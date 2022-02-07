Diego Costa'dan Fenerbahçe açıklaması: "Fenerbahçe ile görüşmelerin sonucuna göre karar vereceğim"

Atletico Mineiro ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesinin ardından serbest kalan Diego Costa, Fenerbahçe'ye transfer olabileceğinin sinyalini verdi.

GOAL Türkiye, 33 yaşındaki golcünün transfer dönemi kapanmadan Türkiye’de forma giymek istediğini biliyor.

Antalyaspor ile de adı anılan Diego Costa, Rusya'dan da teklif aldığını söylerken Fenerbahçe'ye dair açıklamalarda bulundu.

Diego Costa ne söyledi?

Ajansspor'a konuşan Diego Costa, sarı-lacivertlilerin vereceği karara göre rotasını netleştirecek:

"Türkiye'den çok sayıda menajer beni rahatsız ediyor. Bazı kulüpler için sahte yetki belgeleri de gönderiyorlar."

"Türkiye'de yetki verdiği menajerimin Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre karar vereceğim."

"Benim ve avukatımın yetki verdiği bir menajer var, Türkiye kanadından işleri o yürütüyor" ifadesini kullanan Diego Costa, kendisi hakkında yapılan transfer haberlerinden sıkıldığını söyledi.

Rusya'nın Zenit ve Krasnador'dan resmi telif aldığını vurgulayan Diego Costa, "Türkiye’de yetki verdiği menajerimin Fenerbahçe ile işi sonuçlandırmasına göre karar vereceğim" dedi.

Diego Costa, Fenerbahçe'ye transfer olur mu?

Şu anda herhangi bir kulüpte oynamayan ve kendisine takım arayan Brezilyalı futbolcu, Türkiye’ye gelmeye sıcak bakıyor.

GOAL Türkiye’nin edindiği bilgiye göre; Diego Costa, transfer dönemi kapanmadan Türkiye’de forma giymek istiyor.

Brezilyalı futbolcu; Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasının ardından Luis Suarez'i transfer etmek isteyen fakat bu konuda başarısız olan Al Hilal'den iyi bir teklif aldı.

Henüz hangi takıma gideceğine karar vermeyen Costa, Arap ekiplerinden astronomik bir ücret alması halinde gelen teklifi de kabul edebilir.

Ancak, Brezilyalı yıldızın ilk hedefi Avrupa'da oynayabilmek ve bu konudaki en güçlü aday Türkiye.

Daha fazlası