La Liga

Diego Costa ayrılığa hazırlanıyor

Goal
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Diego Costa, Atletico Madrid 2020-21
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Atletico Madrid'in deneyimli yıldızı sözleşmesini uzatmayıp ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in yıldız forveti Diego Costa, ara transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

Sky Sport Italia'nın haberine göre deneyimli forvet oyuncusu takımıyla sözleşme uzatmaya yanaşmadı. Alternatif oyuncu arayışlarına giren Atletico Madrid yönetimi devre arasında iyi bir teklif gelmesi halinde Costa'yı göndererek gelir elde etmeyi planlıyor.

Luis Suarez'in gelişi ve Joao Felix'in yükselen form grafiğiyle ikinci plana düşen Costa'nın düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Atletico Madrid ise forvet alternatifi olarak Napoli'den ayrılması gündemde olan Arkaidusz Milik'i gündemine aldı.

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    Bu sezon sadece 7 lig maçında forma giyen Costa, iki gol atabildi.

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