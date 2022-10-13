Arjantinli efsane, tarihi maçta asla hafızalardan silinmeyen bir anın parçasıydı.

NE OLDU? Maradona, 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'ye karşı ilk golü atmak için elini kullandı. Arjantinli efsanenin gol attığı top, şu anda o maçı yöneten Tunuslu eski hakem Ali Bin Nasser'in gözetiminde bulunuyor. Ve Nasır, gol anında olayı fark edemediğini ve karar için yan hakemine güvendiğini itiraf ediyor. O tarihi maçın hakemliğini yapan Nasır, topu ve Maradona'nın imzalı formasını açık artırmaya çıkarıyor. NE DEDİLER: "Bu top, uluslararası futbol tarihinin bir parçası. Onu dünyayla paylaşmanın tam zamanı" dedi Bin Nasser. "Umarım alıcı, bunu sergileyebilecek veya başka bir şekilde halkla paylaşabilecek bir konumda olur." BÜYÜK RESİM: Tartışmalı olaydan kısa bir süre sonra Maradona, “Yüzyılın Golü” olarak bilinen çarpıcı bir gol atarak maça damgasını vurdu. Nasır'ın forması ve daha sonra Maradona'dan aldığı başka bir imzalı forma da dahil olmak üzere diğer bazı ürünler de açık artırmaya çıkacak. İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

BİLİYOR MUSUN? Maradona'nın aynı maçta giydiği forması mayıs ayında 7,1 milyon Sterlin'e satıldı ve bu da onu futbol tarihinin en pahalı hatıra forması haline getirdi.

SIRADAKİ NE? İlgilenenler, 16 Kasım'da gerçekleşecek açık artırma ile 28 Ekim'den itibaren çevrimiçi tekliflerini sunabilecek.