Didier Drogba ile Fatih Terim yeniden bir araya geldi: "Evlat!"

Sarı-kırmızılıların gönlüne taht kuran Fildişi Sahilli yıldız ile deneyimli teknik direktör eski günleri yad etti.

Didier Drogba, Galatasaray yıllarından hocası Fatih Terim'i Bodrum'da ziyaret etti.

44 yaşındaki emekli futbolcu, 2012/13 sezonunun ara transfer döneminde Çin'den Süper Lig'in yolunu tutmuştu.

Sarı-kırmızılıların eski golcüsü, yarım sezon hocası olan Fatih Terim ile yeniden bir araya geldi.

Fatih Terim ne söyledi?

Galatasaray'ın eski teknik direktörü, kişisel Intagram hesabından yaptığı paylaşımla Didier Drogba'nın kendisini Bodrum'daki evinde ziyaret ettiğini duyurdu.

Fatih Terim eski öğrencisinden "evlat" diyerek bahsetti: "Doğrulanmış Futbolda iz bırakan bir kariyer için çokça kupa kazanıp, başarılar elde etmeniz çoğu zaman size istediğinizi verebilir."

"Ancak geride bıraktığınız kariyerinize baktığınızda, sahip olduğunuz anılar ve hayatınızda yer eden insanlardan mutluluk duyuyorsanız, daha büyük bir şey başarmışsınız demektir."

"Bugün, bir futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba’yı Bodrum’da ağırlamaktan büyük keyif aldım."

"Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat."

Didier Drogba, Fatih Terim hakkında ne söylemişti?

2019 yılında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşmasını izlemek için tribündeki yerini alan Didier Drogba, Fatih Terim hakkında şunları söylemişti:

"Fatih hocayla özel bir ilişkimiz var. Sürekli oyuncular hakkında konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz. İleride benim resmi olarak çalışmam şart değil. Bu ilişkinin devam etmesi için Türkiye’ye çok daha sık bir şekilde gelmeyi sürdüreceğim."

Eski hocasını, dünya tarihindeki en büyük teknik direktörler arasında olduğunu söyleyen Drogba, Fatih Terim'i şu ifadelerle övdü:

"Onların DNA'larına işlenmiş bir kazanma isteği ve arzusu var. Nereye giderlerse gitsinler bu duygular onlara başarıyı getiriyor. Fatih hoca da bu grubun içinde. Özellikle futbolcuları çok iyi tanıması ve karakterlerini iyi bilmesi, bazı şeyleri önceden öngörmesini sağlıyor. Bu da Fatih Hocayı diğerlerinden ayırıyor."