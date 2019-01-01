Didier Drogba: Galatasaray'da bedavaya oynarım

Galatasaray'ın eski oyuncusu Didier Drogba, Galatasaray'ın oynadığı Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'ın ile karşılaştığı maçın öncesinde plaket alan Didier Drogba, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Sporx'in haberine göre Fatih Terim ile yaptığı görüşmeyi basına aktaran Drogba, "Fatih Terim'e 'para almadan oynarım' dedim. Geri çağırılırsam, hemen gelmeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Fildişili oyuncu, "Galatasaray ile ilgili endişelenecek bir durum yok. Oyuncular gelir, gider ama kulüp ayakta kalır. Galatasaray çok büyük bir kulüp, gelcekte sadece daha iyi günler görüyorum. Ben Galatasaray'ın bir parçası olabildiğim için mutluyum."dedi.