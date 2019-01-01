Didier Deschamps: İlk maçta Türkler çok iyi oynadı

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye'ye 2-0 kaybettikleri ilk maçtan birçok şeyi değiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 14 Ekim Pazartesi günü 'yi konuk edecekleri maçı kazanmaya odaklandıklarını söyledi .

Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fransız teknik adam Deschamps, takımıyla aynı puanda bulunan bir ekiple oynayacaklarını ve bu maçın önemli olduğunu ifade ederek, "Bu karşılaşmayı rövanş olarak düşünmüyoruz. Her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Maçı kazanmaya odaklanacağız. Statta güzel bir ambiyans olacak." dedi.

Konya'da oynanan ilk maçta Fransa'nın iyi performans sergilemediğini, Türkiye'nin ise iyi bir karşılama oynadığını vurgulayan Deschamps, sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda gelen bir soruya ise sadece maça odaklandığı yönünde cevap verdi.

Karakteri olan bir ekiple karşılaşacağız

Türkiye Milli Takımı'nın sağlam ve etkili bir takım olduğunu aktaran Deschamps, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Türkiye bizim gibi 18 puana sahip. Sadece 2 gol yedi ve bu golleri duran toplardan yedi. 18 puanı hak etti. Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu ile hücumda iyi bir potansiyele sahip. Bu oyuncuları birbirinden ayırmak zor çünkü çok etkili oyuncular. Tecrübeli bir ekip. Bugün 18 puana sahip ise çok iyi maçlar oynadığı içindir. Türkiye'de bize karşı çok iyi bir maç oynadılar. Yarın karakteri olan bir ekiple karşılaşacağız."

Bu maçı kazanmaları halinde EURO 2020'ye gitmenin yolunun açılacağını belirten Deschamps, Türk taraftarların milli takımlarına bağlı olduğunu ve takımlarını desteklemek için statta olacaklarını sözlerine ekledi.