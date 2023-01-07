Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı ile sözleşmesini uzattı

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, milli takımla olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

Deschamps sözleşmesini uzattı

14 yıl görevde kalmış olacak

Teknik direktör olarak üç finale yükseldi, birini kazandı

NE OLDU? Birçok kişi Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından takımdan ayrılmasını beklerken Deschamps, Fransa ile iki yıl daha sözleşme uzattı.

BÜYÜK RESİM: Milli takımın başında beş büyük turnuvada yer alan Deschamps, üç kez finale yükseldi ve 2018 Dünya Kupası'nın sahibi oldu. 2022 Dünya Kupası'nda ikinci olan çalıştırıcı, yeni sözleşmesiyle birlikte görevinde 14 yıl kalmış olacak.

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