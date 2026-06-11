Dida: "2002 Dünya Kupası ile 2003 Şampiyonlar Ligi arasında ikincisini seçerim"

2002-2010 yılları arasında Milan'da forma giyen eski kaleci Nelson Dida, "Derbyssimo Legens x MilanNews" podcast'inin ilk bölümüne konuk oldu





"Sadece bir kupa seçebilseydin: 2003 Manchester, 2002 Dünya Kupası veya 2007 Atina?

" "Bu zor bir seçim (gülüyor, ed.). Üçünü de alabilir miyim? Birini seçmek zorunda kalırsam 2003 Şampiyonlar Ligi'ni seçerim, çünkü o özel bir turnuvaydı. Penaltılarda belirleyici oldum. Dünya Kupası da çok önemli."

Sessiz bir liderdiniz: bu bir sınır mı yoksa bir güç mü?

"Çok iyiydim. Sessiz derken, futbol dışında her zaman iletişim kurmadığımı kastediyorum, ama sahada maç öncesinde ve sonrasında herkesle iletişim kuruyordum. Sadece çok utangaç biriyim diye sessizdim, kameraların önünde durmayı sevmezdim. Ama gazetecilerin tüm sorularını yanıtlardım, bunun hayatımın bir parçası olduğunu biliyordum. Ama sana gerçeği söyleyeyim, kariyerim boyunca yaptığım her şeyden çok memnunum."

Bugün sana benzeyen bir kaleci var mı?

"Daha önce Mike'tan (Maignan, gülüyor, ed.) bahsetmiştim. Milan'a geldiğinde tanıştım, onunla bir yıl çalıştım. Onda özel bir şey vardı. Onda farklı bir güç görüyordum. Aramızda çok büyük bir dostluk oluştu. Maçlardan sonra bile antrenmana gelip özel antrenmanlar yapardı. Herkesin yapabileceği bir şey değil."

Milan senin için...

"Bir aile."