Dick Schreuder, söylentileri doğruladı ve NEC’deki geleceği hakkında net bir açıklama yaptı

Dick Schreuder, önümüzdeki sezon da NEC’in başında yer alacak; teknik direktör bunu Çarşamba günü Voetbal International’a bizzat açıkladı. Schreuder’in Nijmegen’deki kulüpte kalmak istediğine dair söylentiler bir süredir dolaşıyordu.

Transfer muhabiri Mounir Boualin, bu ayın başında Schreuder’in geçen sezonun en büyük sürprizi olan bu kulüpte kalmak istediğini bildirmişti. Genel müdür Wilco van Schaik de daha önce Schreuder’in “yüzde yüz” NEC’de kalacağını belirtmişti.

54 yaşındaki teknik direktör, hâlâ varsa tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. “Sürekli geçerli bir sözleşmem var. İşler yolunda giderse, teknik direktör için de ilgi olacaktır, ancak benim için başka bir yere geçmek hiçbir zaman bir seçenek olmadı,” dedi Schreuder.

Ona göre bu karar uzun zamandır kesinleşmişti, özellikle de önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan NEC’de hâlâ yeterince zorlu hedefler gördüğü için. “Kararımı kafamda çoktan vermiştim,” diye söze başladı.

"NEC’de, Avrupa macerası da dahil olmak üzere bu zorlu görevi üstlenmeyi çok istiyorum. Bu, kulüp için gerçekten büyük bir zorluk. Birçoğu için bu ilk deneyim olacak ve buna alışkın olmayan diğer kulüplerde işlerin nasıl sonuçlanabileceğini gördük."

Bu sezon, takımıyla birlikte çekici bir futbol sergileyerek üçüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma hakkını garantilemek suretiyle hem dostlarını hem de rakiplerini şaşırttı.

Schreuder, Çarşamba günü takımıyla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başladı; bu sezonun ilk büyük hedefi Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanmak olacak. Takımı, Avrupa’nın en büyük turnuvasının üçüncü ön eleme turundan mücadeleye başlayacak.