NEC Teknik Direktörü Dick Schreuder, Juventus karşılaşmasının ilk 11’ini açıkladı. Deneyimli çalıştırıcının kadrosunda büyük bir sürpriz yok. İtalyan ekibinde Teun Koopmeiners maça yedek kulübesinde başlıyor.

Nikolas Polster, Gonzalo Crettaz’ın yokluğunda kaleyi koruyor. Crettaz, Emre Mor gibi sakatlığını atlatmaya çalışıyor. Üçlü savunma Tobias Storm, Philippe Sandler ve Almugera Kabar’dan oluşuyor.

Dörtlü orta sahanın sağında Ayodele Thomas’ın tehlike yaratması beklenirken, sol tarafta Noé Lebreton görev yapıyor. Orta sahadaki kontrolü ise Clement Bischof ile Darko Nejasmic sağlıyor.

Hücum hattında Dusan Tadic, Tjaronn Chery ve Bryan Linssen gol yükünü üstlenecek. Allianz Stadyumu’nda Kaj Sierhuis, Bram Nuytinck ve Perr Schuurs da yedek kulübesinde maça başlayacak isimler arasında yer alıyor.

Juventus cephesinde teknik direktör Luciano Spalletti; Kenan Yildiz, kaptan Manuel Locatelli ve Khéphren Thuram’dan faydalanamıyor. Bu üç isim sakat. Juventus hakkında daha fazlasını buradan okuyun.

Juventus ilk 11’i: Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumi, Çelik; Sarr, McKennie, Douglas Luiz; Alajbegovic, Woltemade, González.

NEC ilk 11’i: Polster; Storm, Sandler, Kabar; Thomas, Bischoff, Nejasmic, Lebreton; Chery, Tadic; Linssen.