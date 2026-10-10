Dick Schreuder, Dusan Tadic’in dikkat çeken röportajı hakkında çok net konuştu

Dick Schreuder, Ajax - NEC maçı öncesinde ESPN kameralarına bu hafta başında Dusan Tadic'in verdiği dikkat çekici röportaj hakkında konuştu. Tecrübeli teknik adamın bu konuda oldukça net bir görüşü var.

Tadic, NU.nl ile yaptığı söyleşide Ajax'a olan sevgisinin hâlâ çok büyük olduğunu söyledi. Ancak sadece bununla da kalmadı. NEC'deki mevcut durumu hakkında da çok da isabetli olmayan bazı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, “Sık sık hazırlayıcı aksiyonlar yapıyorum ve topu alamıyorum. Ya da birkaç kez topla buluştuktan sonra top bana geri gelmiyor. O zaman beynim belli ki fazla hızlı çalışıyor. Bu beni zorluyor, sık sık kendimle mücadele ediyorum ve kafamın içinde fırtınalar kopuyor” dedi.

Schreuder, ESPN'e yaptığı açıklamada buna, “Evet, Ajax'ta oynadığı dönemde elbette harika bir takım vardı” yanıtını verdi. “Bu yüzden onu bir nebze anlayabiliyorum, bir de bunu söyleme şekli var. Sonuçta önemli olan, bunu tam olarak hangi bağlamda söylediği.”

“Ortada, burada yazılandan çok daha geniş bir hikâye var. İşin içinde her zaman birden fazla taraf olur. Biz sadece sakin kalmaya, duruma sakin yaklaşmaya çalışıyoruz. Yarın da bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” diyen NEC Teknik Direktörü sözlerini sürdürdü.

Tadic'in açıklamalarının takım arkadaşları tarafından da olumsuz karşılandığı öne sürüldü, ancak Schreuder'e göre böyle bir durum yok. “Gruba baktığım kadarıyla... Birlikte masada oturuyorlar, gülüyorlar. Bu benim için yeterince açık.”

“Bakın, kulüp içinde yepyeni bir süreçten geçiyoruz. Yazdan beri böyle, bu açık. Çok sayıda yeni oyuncuyla, çok fazla gençle, genç yeteneklerle... Daha iyi yapmamız, değiştirmemiz gereken çok şey var.”

“Dusan'ı da bunun büyük bir parçası olarak görüyorum; tıpkı Linssen, Chery, Sandler, Nuytinck gibi. O oyuncuların hepsi NEC'nin büyümesini sağlamak için alındı. Dusan'da da bunu her gün görüyorum ve gerçekten garip ya da yanlış hiçbir şey görmüyorum” diyerek sözlerini noktaladı Schreuder.