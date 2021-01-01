Dick Advocaat gözyaşlarıyla veda etti

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Utrecht maçıyla birlikte kariyerine son verdi.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımı belirleyecek olan karşılaşmada Utrecht'i 2-0 mağlup etti.

Bu maç, Rotterdam ekibi için farklı bir anlam daha taşıyordu. 73 yaşındaki Teknik Direktör Dick Advocaat bu maçla birlikte kariyerine nokta koydu.

2019 yılından beri Feyenoord'u çalıştıran deneyimli antrenör karşılaşmada gözyaşlarını tutamadı.

Fenerbahçe'yi de çalıştırmıştı

Kariyeri başarılarla dolu olan Advocaat'ın yolu, 2016/2017 sezonunda Türkiye'ye düştü. Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen deneyimli antrenör, bir sezon Süper Lig'de görev yaptı.

Advocaat yönetiminde Süper Lig'de 34 karşılaşmaya çıkan sarı - lacivertliler, 18 galibiyet, 10 beraberlik ve altı mağlubiyet almıştı. 64 puan toplayan Fenerbahçe sezonu üçüncü sırada tamamlamıştı.

Advocaat'ın kariyerinden satırbaşları

Rinus Michels ve Leo Beenhakker gibi dünyanın sayılı antrenörlerinin yanında yardımcılık görevlerinde bulunan Advocaat, 1992 yılında Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi.

İki yıl görevini sürdüren başarılı çalıştırıcı ardından sırasıyla, PSV, Glasgow Rangers, tekrar Hollanda Milli Takımı, Mönchengladbach, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, Güney Kore Milli Takımı, Zenit, Belçika Milli Takımı, AZ Alkmaar, Rusya Milli Takımı, tekrar PSV, Sırbistan Milli Takımı, Sunderland, Feyenoord, Fenerbahçe, Sparta Rotterdam, Utrecht ve son olarak Feyenoord'da görev yaptı.