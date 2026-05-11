Dick Advocaat, Curaçao milli takımının teknik direktörü olarak geri dönüyor

Dick Advocaat, Curaçao milli takımının teknik direktörlüğüne geri dönüyor ve önümüzdeki ay ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda takımı yönetecek. 78 yaşındaki teknik direktör, Curaçao kadrosu ve teknik ekibi içinde büyük bir kargaşa yaşanmasının ardından görevinden ayrılan Fred Rutten'in yerini yeniden alacak.

Cuma günü, Curaçao Futbol Federasyonu Rutten'i milli takım teknik direktörü olarak tutmakta ısrar edince Advocaat'ın geri dönüşü imkansız görünüyordu. Ancak hafta sonu yapılan yoğun görüşmelerin ardından federasyon, Advocaat'ı yine de takımın başına getirmeye karar verdi. Böylelikle hem oyuncuların hem de ana sponsor Corendon dahil bazı önemli sponsorların ısrarlı isteği yerine getirilmiş oldu.

İçeriden alınan bilgilere göre, Curaçao milli takım oyuncuları duygusal bir toplantıda, Rutten'den ziyade Advocaat ile Dünya Kupası'na gitmeyi tercih ettiklerini açıkça belirttiler. Federasyon Başkanı Gilbert Martina, oyuncu kurulundan, Advocaat'ın istifasından sonra iki hazırlık maçını yöneten Rutten'e kıyasla, deneyimli Laheyli teknik adama duyulan güvenin çok daha fazla olduğu yönünde bilgi aldı.

Nisan sonunda Advocaat'ın özel hayatındaki durumun düzeldiği anlaşılınca, kadro içinde sevilen teknik direktörün geri döneceğine dair umutlar hemen yeşerdi. Advocaat, Şubat ayında ailevi nedenlerle istifa etmişti, ancak oyuncular daha sonra federasyona onu yeniden ataması için baskı yaptı.

Takım içindeki hoşnutsuzluk, sadece Rutten yönetimindeki sonuçlarla ilgili değildi; Rutten, Curaçao ile Çin ve Avustralya'ya karşı mağlup olmuştu. Özellikle PSV, Feyenoord ve Schalke 04 gibi takımların eski teknik direktörünün çalışma tarzı sürtüşmelere neden olmuştu. Rutten, teknik ekibe birkaç yeni üye eklemişti, ancak mevcut ekibin bazı üyeleriyle işbirliği zorlu geçmişti.

Ana sponsor Corendon da bu gelişmelerde önemli bir rol oynadı. Şirketin sahibi Atilay Uslu, oyuncu grubunun yanında yer aldı ve Advocaat’ı geri getirmek için futbol federasyonuna yoğun baskı uyguladı. Üstelik Dünya Kupası’ndan sonra sponsorluğun sonlandırılacağı tehdidi de eklenince, federasyon içindeki gerginlik daha da arttı.

Sonunda Martina ve Rutten, durumun sürdürülemez hale geldiği sonucuna vardılar. Oyuncuların bölünmüş olması nedeniyle Dünya Kupası hazırlıklarının iyi bir şekilde yapılamayacağına karar verildi ve Rutten görevinden ayrılmaya karar verdi. Ardından Advocaat, Curaçao'nun kendisine ihtiyacı olması halinde geri dönmeye hazır olduğunu belirtti.

Pazartesi sabahı, Rutten'in Dünya Kupası kadrosunun açıklanması için Curaçao'ya gitmediği anlaşıldı. Federasyon, o sırada perde arkasında Advocaat'ın resmi dönüşü için çalışıyordu.