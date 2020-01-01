Dick Advocaat: Cenk Tosun’u alamayız

Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocat, Everton forması giyen millî golcünün transfer ihtimali hakkında konuştu.

Heerenveen maçından önce Fox Sports’ a konuşan Dick Advocaat, Cenk Tosun hakkında gelen soruya “Harika bir isim, ancak için değil. Maliyetini karşılayamayız. Böyle brüt 8-9 milyon euro kazanan futbolcuların transferini düşünemeyiz” ifadelerini kullandı.

’da forma giyen 29 yaşındaki forvet, bu sezon dört maçta forma giydi ancak bu maçların hiçbirinde ilk 11 şansı bulamadı.

Everton, Cenk’i 2018 yazında Beşiktaş’tan 22 milyon 500 bin euro karşılığında transfer etmişti.

Geçen sezonun devre arasında ’a kiralanan golcü oyuncu, sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlanarak sezonu kapatmıştı.