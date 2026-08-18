Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, takımın La Liga'daki yolculuğu başlamadan önce ilk on birinin hatlarını çizmeye başladı. Hazırlık dönemi, Portekizli teknik adamın ilk tercihlerini ortaya koydu; bunların başında (4-2-3-1) planını benimsemek ve en önemli hücum silahlarını tek bir kadroda bir araya getirme çabası geliyor.

İspanyol "AS" gazetesine göre Mourinho, kendisine Yan Diomande, Jude Bellingham, Vinicius Junior ve Kylian Mbappe'den oluşan hücum dörtlüsünü sahaya sürme imkânı tanıyan (4-2-3-1) planında ilk etapta karar kıldı. Ancak bu dört oyuncu, hazırlık dönemi boyunca hiçbir hazırlık maçında henüz birlikte sahaya çıkmadı.

Mourinho'nun, Real Madrid'in hücum gücünü oluşturmak için bu dörtlüye güvendiği görülüyor. Bellingham'a forvetin arkasında daha esnek roller verme ihtimali de söz konusu. Portekizli teknik adam, ağır hücum isimleri arasında dengeyi sağlayacak en iyi formülü aramaya devam ediyor.

Orta sahada ise Rodri ile anlaşma girişiminin başarısız olmasına rağmen Bernardo Silva, Mourinho'nun büyük güvenini kazanmış durumda. Portekizli oyuncu birden fazla mevkide görev yapabiliyor; ister orta sahanın derinliklerinde ister kanatlarda hareketli bir oyun kurucu olarak. Bu da onu teknik adamın hesaplarında önemli unsurlardan biri hâline getiriyor.

Aurelien Tchouameni, Federico Valverde ve Bernardo Silva'nın varlığıyla çift pivot mücadelesi çekişmeli görünüyor. Eduardo Camavinga ise antrenmanlara erken başlaması sayesinde hazırlık dönemi boyunca büyük bir oynama fırsatı elde etmesine rağmen hâlâ ilk on bir garantisi çemberinin dışında.

Savunma hattında ise sakatlıklar ve oyuncuların hazır olma düzeyindeki farklılıklar nedeniyle tablo daha az net. Ancak Alvaro Carreras, Ferland Mendy'nin yokluğundan yararlandı ve hazırlık dönemi boyunca en çok forma giyen oyuncu oldu. "AS" ise Marc Cucurella'nın sezon boyunca Mourinho'nun hesaplarında önemli unsurlardan biri olacağına dikkat çekiyor.

Sağ kanatta Trent Alexander-Arnold ile Denzel Dumfries arasındaki rekabet açık görünüyor. Mourinho ise Eder Militao'nun dönüşü ve Raul Asencio'nun iyileşmesiyle stoperdeki seçeneklerinin tamamlanmasını beklemeye devam ediyor. Bu durum, Espanyol'a karşı açılış maçındaki savunma ikilisi seçimini henüz belirlenmemiş bir konu hâline getiriyor.

Buna karşılık Arda Güler, hazırlık dönemi boyunca fırsatlarını değerlendirip iki asist yaparak kendisini Mourinho'nun hesaplarına güçlü bir biçimde kabul ettirdi ve takımın en önemli hücum alternatiflerinden biri hâline geldi. Özellikle 4-2-3-1 planı, oyun kurucu mevkiinde parlaması için ona daha geniş bir alan tanıyor.

Brahim Diaz de sağ kanattaki tercih edilen seçeneklerden biri olarak konumunu güçlendirdi. Genç Carlos Espi ise hazırlık döneminin en çok kazanç sağlayanlarından biri oldu; yedekler sıralamasında yükselerek ön hatta Mbappe'nin yokluğunu telafi etmeye en yakın isim hâline geldi ve Mourinho'nun mevcut hesaplarında Endrick'in önüne geçti.

5 galibiyet ve 1 beraberlik aldığı, bu süreçte son 243 dakikada kalesini gole kapattığı 6 hazırlık maçının ardından Mourinho, önümüzdeki cumartesi günü Espanyol maçına takımının belli başlı ilk hatları netleşmiş bir şekilde çıkıyor. Yine de bazı mevkiler, sezon başlangıcıyla birlikte rekabete ve değişime hâlâ açık.