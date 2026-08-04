3 haftalık yoğun antrenmanların ardından Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Real Madrid ile uygulamak istediği oyun anlayışını yavaş yavaş oturtmaya başladı. Kendisine çok sayıda hücum seçeneği sunacak olan 4-2-3-1 taktik planına dayanan bu anlayış, aynı zamanda her maçta ilk 11'i belirlerken onu gerçek bir ikilemle karşı karşıya bırakacak.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, alan yaratmaktan ve forvetlere kritik pası vermekten sorumlu bölge olan hücum üçlüsü, "Özel Direktör"ün ayrılışından 13 yıl sonra Santiago Bernabeu'ya dönüşünde önünde eşi benzeri görülmemiş bir seçenek bolluğu sunuyor.

Oyun kurucu mevkisini asli olarak doldurmaya aday isimlerin başında İngiliz Jude Bellingham geliyor. Özellikle son Dünya Kupası'nda ülkesinin milli takımıyla sergilediği olağanüstü performansın ardından, Mourinho'nun ilk 11'indeki yeri neredeyse garanti görünüyor.

Ancak İngiliz yıldız için rekabet kolay olmayacak. Kendisiyle yarışan isim, bu yazın en dikkat çekici transferlerinden biri olan ve bizzat Mourinho'nun özel talebiyle gelen Portekizli Bernardo Silva. Bu durum, Portekizli teknik direktörün hesaplarında ona özel bir avantaj sağlıyor.

Bu iki dünya yıldızının konumu, Mourinho'nun önündeki diğer seçeneklerin önüne geçiyor. Bunların başında Real Madrid'deki rolü hâlâ kesintili olan ve kendini kanıtlamak için yeterli fırsatı bulamayan Türk Arda Güler ile İtalyan Milan'a yaptığı kiralık dönüşün ardından kulübe geri dönen Faslı Brahim Diaz geliyor.

Brahim son yıllarda tek sezonda 30'dan fazla maçta forma giymiş olmasına rağmen, şimdiye kadar ilk 11 oyuncusu konumuna erişemedi. Bu da onun mevki için Bellingham ve Bernardo Silva ikilisi karşısında rekabet şansını sınırlandırıyor.

Yeni sezonun yoğun fikstürü Mourinho'ya oyuncularını rotasyona sokmak için birçok fırsat sunacak olsa da, yüksek teknik gereklilikler ve kupalar için verilen çetin mücadele, Portekizli teknik direktöre özellikle kritik maçlarda zor tercihler yapmayı dayatıyor.