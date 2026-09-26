İbrahim Diaz'ın Gabon karşılaşmasındaki yokluğu Faslı taraftarlar için sıradan bir ayrıntı değildi. Ancak Fas Milli Takımı'nın teknik direktörü Muhammed Vehbi, Real Madrid yıldızının durumu hakkında güvence vermekte gecikmedi ve yaşadığı sakatlığın endişe verici olmadığını, bir sonraki karşılaşmaya yetişme şansının hâlâ devam ettiğini vurguladı.

Vehbi, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılım için oynanan elemelerdeki Fas'ın yolculuğunun başlangıcında Gabon'u iki golle mağlup ettiği maçtaki milli takım performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve mevcut aşamanın, özellikle yükselişteki bir dizi yeteneğe fırsat verilmesiyle birlikte sabır gerektirdiğine dikkat çekti.

Faslı teknik direktör, hedefinin unvanlar için mücadele edebilecek bir milli takım inşa etmek olduğunu vurgularken, Gabon karşılaşmasında birçoğunun sorumluluk üstlenme ve umut verici seviyeler ortaya koyma becerisini gösterdiği genç oyunculara duyduğu güvenin altını çizdi.

Maçta, teknik heyetin milli takımın insan kaynağını kademeli olarak yenileme yönelimi çerçevesinde, Ali Maamar, Yasir Zabiri ve Abdullah Ouazane gibi bir dizi genç isim de forma giydi.

Vehbi, basın toplantısında, genç unsurlara güvenme politikasının önümüzdeki maçlarda da süreceğini açıklarken, oyunculara güven ve fırsat vermenin Fas Milli Takımı'yla yürüttüğü projenin temel bir parçası olduğunu vurguladı.









İbrahim Diaz'ın durumuna gelince, Vehbi oyuncunun Gabon karşısında forma giymesine engel olan hafif bir sakatlık yaşadığını açıkladı ve manyetik rezonans görüntüleme de dahil olmak üzere yapılan tıbbi tetkiklerin sakatlığın ciddi olmadığını teyit ettiğini belirtti.

Diaz'ın milli takım kampına bir miktar ağrı hissederek geldiğini, ardından gerekli tetkiklerden geçtiğini ifade eden Vehbi, oyuncunun Güney Afrika'da Lesotho karşısında oynanacak bir sonraki maça yetişme umuduyla grupla kalma konusunda büyük bir istek gösterdiğini ekledi.

Real Madrid yıldızı, tedavi programına milli takımın tıbbi ekibinin gözetiminde devam edecek ve maça katılıp katılamayacağına dair nihai durumu netleşmeden önce yeni bir değerlendirmeden geçecek.

Vehbi, Fas Milli Takımı'yla yürüttüğü projeyi üç ana eksen üzerine inşa etmeyi sürdürüyor: genç yeteneklere güven vermek, disiplini korumak ve önümüzdeki turnuvalarda unvanlar için güçlü bir şekilde mücadele edebilecek bir grup oluşturmak.