Cezayir Kadın Millî Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda bronz madalyayı garantiledi. Üçüncülük maçının normal süresi 1-1 berabere sonuçlanırken, son anlarına kadar heyecana sahne olan mücadelede Cezayir, Fas karşısında penaltı atışlarını 3-2 kazandı.

Fas Millî Takımı 37. dakikada Hanan Ait Elhac'ın verdiği asistle Kevser Azraf'ın golüyle skoru açtı ve Cezayir'in beraberliği yakalama çabalarına rağmen ilk yarının sonuna kadar öndeki durumunu korudu.

İkinci yarının başında Fas Millî Takımı, 47. dakikada Meryem Atik'in golüyle farkı açtığını düşündü; ancak hakem, VAR'a başvurduktan sonra golü iptal etti ve maç tek gollü skoruyla devam etti.

Cezayir Millî Takımı, maça geri dönmek için baskısını sürdürdü ve bunu 83. dakikada başardı. Sofia Belhalid'in pasının ardından Lina Bousaha beraberlik golünü kaydetti ve mücadele, bitimine birkaç dakika kala başlangıç noktasına döndü.

Son dakikalar büyük heyecan taşıdı. Fas Millî Takımı maçı bitirmek için değerli bir fırsat yakaladı; ancak Nihaila Benzina 90+7. dakikada penaltıyı kaçırdı ve galibiyeti heba etti. Bu durum, İbrahim Diaz'ın erkekler Afrika finalinde Senegal karşısında kaçırdığı ve 1-0'lık mağlubiyetten önce heba ettiği penaltıyı akıllara getirdi.

Maçın 1-1 berabere sona ermesinin ardından iki takım, üçüncülüğü belirlemek için penaltı atışlarına başvurdu. Atışlar Cezayir Millî Takımı'na güldü ve karşılaşmayı 3-2 kazanan Cezayir, turnuvada bronz madalyayı garantiledi.