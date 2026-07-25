Diamondi'nin Real Madrid ve hakemler hakkındaki eski açıklaması: Transferi bozar mı?

Yaz transfer döneminde Real Madrid'in şu dönemde en öncelikli hedefi olan Leipzig'in genç oyuncusu Lian Diomande'nin geçmişte yaptığı açıklamalar, transferin sonuçlanmasına az kala yeniden gündeme geldi.

Diomande, eski takımı Leganes'i İspanya Ligi'nde Real Madrid ile karşı karşıya getiren maçtaki hakem kararlarını eleştirmiş ve İspanyol kulübünün her zaman hakem kararlarından yararlandığını öne sürmüştü.

19 yaşındaki Diomande, basında çıkan haberlerin İspanyol kulübünün oyuncuyla kişisel şartlar konusunda anlaşmaya vardığını belirtmesinin ardından Real Madrid'e transfer olmaya yaklaştı. Kulüp, Leipzig'e 120 milyon euroluk bir teklif sundu ve görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

Oyuncu, 2025 yılında Leipzig'e transfer olmadan önce Leganes forması giymesinin ardından İspanya Ligi atmosferini iyi tanıyor. Ligde son sezonu olan 2024-2025'te takımıyla birlikte Santiago Bernabeu'da Real Madrid karşısında bir mücadele vermişti.

O maç Real Madrid'in 3-2'lik galibiyetiyle sona ermişti, ancak 94. dakikada defans oyuncusu Raul Asencio ile Diomande arasındaki temasın ardından takımın penaltı beklemesiyle Leganes'in itirazlarına yol açan bir hakem durumu yaşanmış, fakat hakem oyunun devamına hükmetmişti.

O dönemde "El Chiringuito" programına verdiği ve Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen "Mundo Deportivo" gazetesinin bugün cumartesi yeniden yayımladığı açıklamalarda Diomande, karara şaşırdığını dile getirerek şöyle demişti: "Hakemin neden penaltı vermediğini bilmiyorum."

Oyuncu, hakemin performansından duyduğu rahatsızlığı da gizlemeyerek şunları eklemişti: "Bence hakemlik kötüydü, Mbappe lehine bir faul yoktu, ayrıca talep ettiğimiz penaltı da verilmedi."

Ardından İspanyol kulübüne doğrudan bir suçlamada bulunarak "Real Madrid her zaman böyledir (yani hakem kararlarından yararlanır)" demişti.

Bir kısım taraftar son birkaç saat içinde bu açıklamaları sosyal medya platformlarında paylaştı ve bu durum Real Madrid yönetiminin tutumuna dair soru işaretleri yaratıyor.