Real Madrid'in bu yaz kadrosuna kattığı oyunculardan biri, teknik direktör José Mourinho'nun ilk 11'indeki yerini garantiledi.

İspanyol "As" gazetesine göre, İbrahima Konaté, ilk 11'de forma giymesinin önünü açan ideal bir konumda Real Madrid antrenmanlarına katıldı. Zira başkent ekibi, Militao ve Asensio'nun sakatlıkları sonrası A takımda yalnızca üç hazır savunmacıyla sezona başlayacak.

İlk resmi hazırlık maçında forma giyemeyen Dean Huijsen etrafındaki fiziksel şüpheler ise, yeni transferin İspanya La Liga mücadelesine ilk 11'de başlaması için kapıyı ardına kadar açıyor. Böylece oyuncu, Fransa Milli Takımı ile teknik direktör Didier Deschamps'ın kadrosunda kendine yer bulamadığı zorlu bir Dünya Kupası'nın ardından kendini kanıtlamayı hedefliyor.

Real Madrid, savunma hattını güçlendirmeye acilen ihtiyaç duyuyordu ve transfer piyasasında Konaté'yi kadroya katarak elverişli bir fırsat yakaladı.

Bu adım, sözleşmelerinin bitmesine az kalan oyuncularla iletişime geçip onları sözleşme yenilememeye ikna etmeye dayanan ve İspanyol başkentindeki kulüp yönetiminin sıkça başvurduğu bir stratejinin parçası olarak geliyor.

Oyuncu, Liverpool ile öne çıkan bireysel bir sezon geçirmesinin ardından beyaz savunmanın temel taşı olma hedefiyle takımın kadrosuna katıldı.

Santiago Bernabéu'daki savunma hattı geçen sezon fiziksel açıdan büyük sıkıntı çekerken, Fransız savunmacı İngiltere Premier Lig'deki 38 haftanın 36 maçında forma giymişti; bu da kulübü transferi bitirmeye itti.

Fransız savunmacı için ufukta altın bir fırsat beliriyor. Pazartesi günü Real Madrid oyuncusu olarak ilk antrenmanını lehine olan, rekabet kabul etmeyen koşullarda gerçekleştirdi.

Asensio ve Militao'nun sakatlıkları, ilk 11'de üç oyuncu için iki boş yer bırakıyor: Rüdiger, Huijsen ve Konaté.

Alman savunmacı kulübün saygısını ve güvenini kazanmış durumda; tecrübesi ve daha iyi görünen diz durumu ona lig açılışında ilk 11'de başlamak için büyük bir şans veriyor. Böylece diğer mevki için rekabet Huijsen ile Konaté arasında sınırlı kalıyor.

Ferencváros takımına karşı oynanan maç, eski Bournemouth oyuncusunun resmi bir hazırlık maçındaki ilk çıkışına sahne oldu. Huijsen, kas yorgunluğu nedeniyle Fiorentina karşılaşmasında yer almamasının ardından hazırlık döneminde ilk kez ikinci yarıda forma giydi.

Oyuncu, hatalı konumlanma sergilediği bir gol yedi, ancak ilk sezonunun başında olduğu gibi topa hâkimiyetini yeniden gösterdi.

Real Madrid'in yeni stoperi, Dünya Kupası'nda daha az önemli maçlarda, özellikle grup aşamasının üçüncü maçında ve üçüncülük-dördüncülük maçında sınırlı süre almasına rağmen, Liverpool ile muhteşem bir sezonun ardından geliyor.

Takım arkadaşını çevreleyen fiziksel şüpheler, hızlı bir şekilde maç ritmini yakalaması şartıyla ona hafif bir avantaj sağlıyor.

Sağlık durumu bu sezon için belirleyici bir anahtar niteliğinde. Zira beyaz takım kadrosu geçen sezon büyük bir bölümü savunma hattında yoğunlaşan 54'e varan sakatlık yaşadı.

En çok etkilenen isim olan Mendy yalnızca 9 maçta forma giyebildi; Rüdiger ise sezon başında diz sakatlığından iyileşmek için ligdeki 9 karşılaşmada yer almadı.

Militao sezona başlamayı başardı, ancak 16. haftadan itibaren yalnızca dört maçta forma giydi.

Savunma hattında en çok forma giyen isimler sırasıyla 40 ve 34 maçla Huijsen ve Asensio oldu, ancak onlar da bazı hafif sakatlıklara maruz kaldı; kulübün Paris doğumlu savunmacının gelişiyle durdurmayı hedeflediği kanama da bu.

Kariyerinin daha önceki bir döneminde fiziksel sorunlar yaşayan Konaté, geçen sezon boyunca 51 maçta forma giydi; önceki iki sezonda ise 41 ve 37 maça çıktı.

Teknik direktör Mourinho, kulübün oyuncunun sözleşmesinin bitiminin ardından gerçekleştirdiği bedelsiz transferi destekleyen fiziksel garantiye güvenecek.

Bu transfer, dünyanın en iyi kulüplerinden birinin temel bir oyuncusunu kadroya katma açısından değerli bir piyasa fırsatı sayılıyor; 27 yaşında gelen oyuncu, Madrid'de savunmanın lideri olup şampiyonluk kürsülerine dönüşe katkı sağlayacak.

Fransız savunmacı, Real Madrid ile ilk antrenmanını yaptı ve gelir gelmez önünde ilk 11'e giden neredeyse açık bir kapı buldu.