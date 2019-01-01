Mbaye Diagne'nin sosyal medya paylaşımları kafa karıştırdı

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, Instagram hesabında yaptığı değişiklikler ve paylaşımlarla soru işaretleri oluşturdu.

'ın ocak ayı transfer döneminde 'dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, taraftarlar arasında 'gitsin mi kalsın mı' tartışmalarına konu olmaya devam ediyor.

Hakkında çıkan transfer dedikoduları hız kesmeyen Senegalli forvet, Instagram hesabında yaptığı değişiklik ve paylaşımlarla ilgi çekti.

Instagram profilinde daha önce 'Galatasaray ve milli takımının profesyonel futbolcusu' yazan Diagne, gün içerisinde yaptığı değişiklikle aynı yere 'profesyonel atlet' ibaresini koydu.

Golcü oyuncu, bunun yanında paylaştığı hikayelerde kendisine sarı kırmızılı takımın taraftarlarından gelen 'Gitme, kal' mesajlarını yayınladı.

Sosyal medya aktiviteleriyle kafaları karıştıran Senegalli golcü, Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 11 gol kaydetti.