Diagne mi, Mitroglou mu: Fatih Terim'in tercihi kim?

Galatasaray ara transfer döneminde iki forvet oyuncusu aldı. Peki forma kimin olacak?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi Kostas Mitroglou'nun önünde tutuyor.

Sarı kırmızılı ekip, Bafetimbi Gomis'in sezon başında takımdan ayrılmasının ardından ortaya çıkan forvet boşluğunu, ara transfer döneminde yaptığı iki hamle ile doldurdu. Taraftarların aklındaki soru ise önceliği kimin alacağı.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, Terim, Diagne'yi tercih ediyor.

Bu sezon Kasımpaşa'da harikalar yaratan Senegalli futbolcu, Alan, Pato ve Tetteh gibi isimlerle beraber Terim'in listesinde yer alıyordu. Mitroglou ise menajer önerisiyle alındı.

Diagne, cezasının sona ermesiyle birlikte, Trabzonspor karşısında sahada yer alacak. Alanyaspor maçında hayal kırıklığı yaratan Mitroglou ise kulübeye geçecek. Terim, Diagne'nin arkasında Feghouli - Belhanda - Onyekuru üçlüsünü oynatacak.

27 yaşındaki Mbaye Diagne bu sezon 17 Süper Lig maçında 20 gol attı.