Diagne kadro dışı kaldı: "Aptalca bir hataydı"

Club Brugge Teknik Direktörü Phillippe Clement, arkadaşının elinden topu alıp, penaltıyı kaçıran Mbaye Diagne'nin kadro dışı kaldığını açıkladı.

Temsilcimiz 'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında ile , 'da karşı karşıya geldi.

PSG mücadeleyi Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 kazanmayı başardı.

Maçın 76. dakikasında Club Brugge'ün kazandığı penaltı vuruşu kullanılmadan önce takım kaptanı Hans Vanaken'in elinden topu alıp penaltıyı kullanan Mbaye Diagne, rakip kaleci Keylor Navas'ı geçemedi ve takımının beraberlik şansını tepmiş oldu..

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Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Phillippe Clement, Senegalli oyuncunun kadro dışı kaldığını söyledi.

Clement "Bir oyuncu sonuca da etki edecek aptalca bir hata yapıyor, tabi ki kızgındık. Soyunma odasında bir kargaşa vardı ancak bu çok kısa süreli bir olaydı. Ben içeri girdiğimde de son buldu. Diagne, ona söylediklerimi sessizce dinledi. Çünkü yaptığı hatanın farkındaydı ve özür diledi. Pazar günü kadroda olmayacağını söyleyebilirim. Kulüpteki geleceği de bundan sonraki davranışlarına bağlı" ifadelerini kullandı.

Sezon başında Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne, ekibiyle çıktığı 9 resmi maçta 4 gol kaydetti.