Di Maria, Messi'ye veda etti: Teşekkürler ölümsüz kaptan

Arjantin Milli Takımı'nın efsanesi Ángel Di María, Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi'ye milli takımı bırakma kararını açıklamasının ardından bir mesaj gönderdi.

Di María, Messi'nin açıklamasını "Instagram" hesabında yeniden paylaştı ve şöyle yazdı: "Teşekkürler ölümsüz kaptan."

Di María, 2022 Dünya Kupası'nı kazanmanın yanı sıra 2021 ve 2024 Copa América zaferlerinde de Messi'yle takım arkadaşıydı.

Di María'nın, 2024 Copa América zaferinin ardından Arjantin Milli Takımı'ndaki futbol kariyerini sonlandırdığını hatırlatalım.

Messi, "Instagram" hesabında paylaştığı resmi açıklamada şunları yazdı: "Final maçının üzerinden bunca zaman geçtikten ve uzun bir düşünme sürecinin ardından, herkese milli takımı bırakma kararı aldığımı duyurmak istiyorum."

Şöyle devam etti: "Acı verici bir karardı ve hâlâ derinlerde beni üzüyor, ama zamanının geldiğinin farkındayım. Yemin ederim ki elimdeki her şeyi her zaman ortaya koydum; sadece her şeyi kazandığımız son yıllarda değil, ondan önce de. Bu forma için, sizi mutlu etmek ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için her zaman savaştım ve sahip olduğum her şeyi verdim."



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