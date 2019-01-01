Di Maria: Messi, Arjantin'i ağlattı

Angel Di Maria, Arjantin'in Copa America'da Brezilya'ya karşı elenmesinin ardından Lionel Messi'nin çok duygusal bir konuşma yaptığını söyledi.

2019 Copa America'da , yarı finalde 'i 2-0 yenerek turnuvadan elenmelerine sebep olmuştu.

'in 31 yaşındaki Arjantinli futbolcusu Angel Di Maria, bu maçın ardından 'nin herkesi ağlatan bir konuşma yaptığını söyledi.

ESPN'e konuşan Di Maria, Barcelonalı yıldız Messi'nin konuşması ile ilgili şunları ifade etti:

"Brezilya'ya karşı elendiğimizde Messi çok güzel şeyler söyledi. Messi, kurduğumuz takımdan gurur duymamız gerektiğini dile getirdi. Bazıları milli takıma daha önceden çağrılmamıştı, o yüzden her zaman birlikte değildik. Ama yine de yıllardır birlikte oynuyormuşuz gibi hissettik."

"İlk günden beri aynı yöne doğru kürek çektiğimizi söyledi. Gençlerin bu formaya olan bağlılıklarından ötürü gurur duyduğunu ve Copa America'da olmayı sonuna kadar hak ettiklerini dile getirdi."

"Konuşmasını bitirdiğinde herkes göz yaşlarına boğulmuştu çünkü sözleri herkesin; özellikle de gençlerin kalbine dokundu. Genç oyuncular aynı yolda devam etmek zorunda olanlardır. Onlar için kolay olmayacak. Çalışmak zorunda kalacaklar ve ellerinden gelenin fazlasını vermeye devam edecekler. Şans bizim yanımızda olacak."

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Messi, 'daki performansının aynısını milli takımda gösteremediği için sık sık eleştiriliyordu. 31 yaşındaki yıldızın takıma liderlik edecek tutkuya sahip olmadığı, hatta marş okurken bile çok sessiz kaldığı söyleniyordu.

Di Maria, bu eleştirilere cevap olarak şunları söyledi:

"Milli marşı söylemediği ve hiç konuşmadığı yönünde çok fazla eleştiriliyordu. Bu Copa America farklıydı. Bunu bize kanıtladı. Beni daha mutlu eden, insanların önünde ve gazetecilere karşı nasıl konuştuğunu ve neler söylediğini görmekti. Leo böyle bir adam, önemli olan bu. İşte ben, 'bu' Messi'yi seviyorum."