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Finn Jeltsch, Stuttgart'a beklenenden daha pahalıya mı mal olacak?

Stuttgart, Finn Jeltsch için 1. FC Nürnberg'e görünüşe göre altı haneli bir tutar ödemek zorunda.

Bild'in haberine göre, 20 yaşındaki savunmacının Almanya Millî Takımı'nda ilk kez forma giymesiyle 250.000 avroluk bir ödeme doğdu. Stuttgart'ın bu tutarı şimdi Nürnberg'e ek olarak ödemesi gerekiyor.

Jeltsch, Uluslar Ligi'nin son maç gününde Hollanda karşısında alınan 5-0'lık galibiyette Almanya Millî Takımı'ndaki ilk maçına çıkmıştı. İlgili madde, genç oyuncunun Şubat 2025'teki transferi sırasında Stuttgart ile Nürnberg arasında kararlaştırılmıştı. Stuttgart o dönemde yalnızca 9,5 milyon avro ödemişti; toplam tutar ise artık 10 milyon avroyu aştı.

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Çünkü gelen bilgilere göre Stuttgart, Mayıs 2025'te de Nürnberg'e 500.000 avroluk bir ek ödeme yapmak zorunda kalmıştı. Bu ödemenin nedeni, Jeltsch'in son bölümde oyuna girdiği Almanya Kupası finalinde Arminia Bielefeld karşısında kazanılan zaferdi.

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20 yaşındaki oyuncu, Stuttgart'a gelişinden bu yana teknik direktör Sebastian Hoeneß yönetiminde ilk 11'de kendine yer edindi. Bu sezon tüm kulvarlarda şimdiden 14 kez sahaya çıktı. Jeltsch hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.

Getty Images

Stuttgart, kış transfer döneminde oyuncu satışlarını değerlendiriyor

Stuttgart, millî takıma yükselen genç oyuncusu için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalırken sportif direktör Fabian Wohlgemuth, gelecekte oyuncu satışlarının kaçınılmaz olmadığını açıkladı . Stuttgart'ın kadrosunda önümüzdeki transfer döneminde değişiklikler yaşanabilir.

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Wohlgemuth, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e 2-0 kaybettikleri maçın ardından "Önümüzdeki transfer dönemlerinde elbette oyuncu satmak zorunda kalacağız. Bunun kışın olup olmayacağına gelince, olabilir. Ama sportif açıdan bunu karşılayabilecek durumda olmamız gerekiyor" dedi.

Hücum oyuncusu Jamie Leweling ile orta saha oyuncusu Angelo Stiller, satılabilecek isimler arasında görülüyor. İki oyuncunun adı geçmişte çeşitli kulüplerle sık sık anıldı. Premier Lig'den bazı kulüplerin Leweling'le ilgilendiği belirtilirken Stiller, AC Milan, Real Madrid ve Manchester United'ın gündeminde.

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Wohlgemuth, "Stuttgart, prensip olarak düzenli biçimde transfer geliri elde etmek zorunda olan bir kulüp. Ancak bu konuda bir mecburiyet yok. Son üç yılda ekonomik açıdan kendimize zaten hareket alanı yarattık" diye konuştu.