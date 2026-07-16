Devy Rigaux, Feyenoord’da uzun zamandır beklenen takviyeyi tanıttı

Tjark Ernst, Feyenoord’un yeni birinci kalecisi oldu. Stuttgartlı 23 yaşındaki kaleci, Hertha BSC’den 5 milyon avronun üzerinde bir bedel karşılığında transfer edildi ve 2030 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Ernst, kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla transferiyle ilgili ilk kez konuştu. “Artık kendimi bir Feyenoord oyuncusu olarak tanımlayabilmek harika bir duygu. İlk görüşmelerden itibaren her şey yolunda gitti. Kulübün büyük hedefleri var ve bu bana çok uygun.”

“2. Bundesliga’da geçirdiğim üç yılın ardından, böyle bir adım atmaya hazır hissediyorum. İlk kez Almanya dışına, her yıl Avrupa kupalarında mücadele eden ve önümüzdeki sezon da yine Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak büyük bir kulübe gidiyorum.”

“De Kuip’te kaleyi korumak için sabırsızlanıyorum. Avrupa maçlarının da çok heyecanlı geçeceğini biliyorum; Feyenoord bu konuda sadece Hollanda’da değil, Avrupa çapında da tanınıyor.”

“Bu nedenle cumartesi günü helikopterle De Kuip’e böyle bir giriş yapmayı ve taraftarlarla ilk kez tanışmayı çok heyecanla bekliyorum. Benim için sezon ne kadar çabuk başlasa o kadar iyi,” diye sözlerini tamamladı Ernst.

De Kuip’te Ernst, büyük olasılıkla VfL Wolfsburg’a transfer olacak olan vatandaşı Timon Wellenreuther’in (30) yerini alacak.

Ernst, Hertha formasıyla toplam 97 resmi maçta kaleyi korudu ve bu maçlarda 140 kez topu ağlardan çıkardı. 24 maçta ise kalesini gole kapattı.