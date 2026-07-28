Tenis turnuvası "Six Kings Slam"ın organizasyon komitesi, 2026 yılında düzenlenecek üçüncü edisyonuna katılacak yıldızların listesini açıkladı. Merakla beklenen etkinlikte İtalyan Jannik Sinner, İspanyol Carlos Alcaraz ve Sırp Novak Djokovic öne çıkan isimler oldu.

Turnuvanın, gelecek 21-24 Ekim tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kapalı sert kortlarda düzenlenmesi planlanıyor.

Dünya bir numarası Sinner, son iki edisyonda elde ettiği şampiyonluğunu savunmayı hedefliyor. 2024'teki ilk edisyonda, geleneksel rakibi Alcaraz'ı iki sete karşı bir setle geçerek ilk şampiyonluğunu kazanmış, ardından 2025 edisyonunun finalinde (6-2) ve (6-4)'lük setlerle karşılıksız iki sette onu tekrar mağlup etmişti.

Yeni edisyon, geçen yılki müsabakalarda yer alan beş oyuncunun katılımına sahne olacak. 24 Grand Slam şampiyonluğunun sahibi Sırp Djokovic, bu yılın Roland Garros şampiyonu Alman Alexander Zverev ve Amerikalı Taylor Fritz'in yanı sıra zirvedeki ikili Sinner ve Alcaraz ile birlikte yeniden sahne alıyor.

Kadroda geçen yıla kıyasla tek bir değişiklik göze çarpıyor: Yunan Stefanos Tsitsipas'ın yerine Avustralyalı Alex de Minaur katıldı. Tsitsipas, bir önceki edisyonda sakatlanan Jack Draper'ın yerine gelmiş, ancak ilk turda Sinner karşısında elenmişti.

De Minaur, profesyonel tenisçilerin dünya sıralamasında kariyerinin bugüne kadarki en iyisi olan beşinci sıraya yükselmenin verdiği coşkuyla turnuvaya giriyor.