Devler Ligi'nde 5. hafta başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası başlıyor.

Salgın nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında 5. hafta karşılaşmaları, 1 Aralık Salı ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol , H Grubu'ndaki 5. maçında çarşamba günü saat 20.55'te 'nın Leipzig takımını konuk edecek.

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Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

1 Aralık Salı:

20.55 ( ) - Salzburg ( )

20.55 ( ) - (İspanya)

23.00 (İspanya) - (Almanya)

23.00 Borussia (Almanya) - (İtalya)

23.00 Olympique ( ) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 ( ) - (İngiltere)

23.00 (İngiltere) - ( )

23.00 (İtalya) - Midtjylland ( )

2 Aralık Çarşamba:

20.55 Krasnodar (Rusya) - (Fransa)

20.55 Medipol Başakşehir - Leipzig (Almanya)

23.00 (İspanya) - (İngiltere)

23.00 (Almanya) - (İtalya)

23.00 ( ) - (Rusya)

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23.00 (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - (İspanya)

23.00 (İngiltere) - (Fransa)