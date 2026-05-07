Devasa yetenekli teknik direktör (33), Premier Lig kulübüne sadık kalıyor

Fabian Hürzeler, Brighton & Hove Albion'a sadık kalıyor. Henüz 33 yaşındaki The Seagulls teknik direktörü, 2027 ortasına kadar süren sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

Teksas, Houston doğumlu Hürzeler, Bayern Münih'in altyapısında da dahil olmak üzere çeşitli takımlarda oyuncu olarak aktifti, ancak oyuncu olarak tam anlamıyla bir çıkış yakalayamadı.

Hürzeler, genç yaşta antrenörlüğe yöneldi ve FC Pipinsried'de oyuncu-antrenör oldu. 2020 yazında St. Pauli ile sözleşme imzaladı ve burada Timo Schulz'un sağ kolu oldu.

2022'de Hürzeler, St. Pauli'nin başına geçti. İkinci sezonunda, on üç yıllık bir aradan sonra Hamburg ekibini şampiyon olarak Bundesliga'ya geri döndürdü.

St. Pauli ile elde ettiği bu başarı, ona Brighton'da teknik direktörlük görevini kazandırdı ve ilk yılında takımı sekizinci sıraya taşıdı. Şu anda da Brighton sekizinci sırada yer alıyor, ancak Güney İngiltere ekibi iki sıra daha yükselebilir. Her halükarda Avrupa kupaları artık çok yakın.

Hürzeler, Brighton'ın web sitesinde "Bu kulüpte çalışmak ve bu şehirde yaşamak harika bir şey ve yeni bir sözleşme imzaladığım için çok mutluyum" dedi.

"Kulüple bu kadar uzun süreli bir bağ kurmak bir onur ve bu, ortak uzun vadeli vizyonumuzu gerçekleştirme konusundaki hırsımı daha da güçlendiriyor."

"Başından beri her zaman kendi kimliğimizi oluşturmaya, takımı geliştirmeye, yerleşik düzene meydan okumaya ve her gün sınırlarımızı zorlamaya odaklandık."

Hürzeler, "Şu ana kadar başardıklarımızla gurur duyuyorum ve geleceğin getireceklerini daha da heyecanla bekliyorum" dedi. Brighton, bu sezon Wolverhampton Wanderers (evinde), Leeds United (deplasmanda) ve Manchester United (evinde) ile karşılaşacak.