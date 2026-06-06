Devasa bir dram: Dünya Kupası öncesinde yıldız oyuncu gözyaşları içinde sahadan taşındı

Paraguay, Julio Enciso ile ilgili haberleri endişeyle bekliyor. Çok yönlü forvet, cuma gecesi cumartesi sabahına karşı sedyeyle sahadan çıkarılmak zorunda kalmıştı. O sırada oldukça duygusal olduğu belliydi.

Cuma gecesi Paraguay'ın veda maçı vardı. Güney Amerika ülkesi, Nikaragua ile karşılaştı.

Maçın henüz 25. dakikasında Enciso için talihsizlik yaşandı. Bir çarpışmanın ardından hamstringini ve yanını kontrol etti. Görünüşe göre çift sakatlık söz konusu.

Forveti sahadan taşımak için sedye getirilmesi gerekti. RC Strasbourg oyuncusu gözle görülür şekilde duygulanmıştı: gözyaşlarına boğuldu.

Maçtan sonra milli takım teknik direktörü basın toplantısında sakatlık hakkında konuştu. “Umarız bu bir çarpma sakatlığıdır ve kas sakatlığı değildir. Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alabileceğini umuyoruz.”

Enciso, Paraguay formasıyla 32 uluslararası maçta dört gol attı. Kulüp kariyerinde Brighton & Hove Albion, Ipswich Town ve Strasbourg formalarını giydi.

Paraguay, D Grubu'nda ABD, Türkiye ve Avustralya ile karşılaşacak. Turnuva, 13 Haziran'da ev sahibi ülkeyle oynanacak maçla başlayacak.