İngiliz ekibi Manchester City, devam eden yaz transfer döneminin en dikkat çekici ve en pahalı transferi olabilecek bir anlaşmada, Fransız kulübü Lille'in yıldızı ve Fas Milli Takımı oyuncusu Ayoub Bouaddi'yi kadrosuna katmak için yoğun çabalarını sürdürüyor. 2026 Dünya Kupası'nda tüm dikkatleri üzerine çeken Faslı orta saha oyuncusunun hizmetleri için Avrupa'da kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

"Sky Sports" ağından Alman gazeteci Florian Plettenberg, Ayoub Bouaddi'nin kişisel şartlar, maaş ve sözleşme süresi konusunda Manchester City yönetimiyle şimdiden tam bir sözlü anlaşmaya vardığını ortaya çıkardı. Bu, transferin tamamlanmasına yönelik ileri bir adım olarak değerlendiriliyor.

Lille ile müzakereler hâlâ askıda

Ancak iki kulüp arasındaki müzakereler, Fransız kulübü Lille'in, takımının hem sportif hem de ticari açıdan en önemli değerlerinden biri sayılan Faslı yıldızının ayrılığına onay vermek için öne sürdüğü büyük mali talepler nedeniyle hâlâ tüm hızıyla sürüyor.

Plettenberg, birçok büyük Avrupa kulübünün Faslı orta saha oyuncusunun durumundaki gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ettiğine, ancak müzakerelerdeki ilerlemesi ve devasa mali gücü sayesinde Manchester City'nin şu anda transferi bitirmeye en yakın taraf olmayı sürdürdüğüne dikkat çekti.

Lille başkanı herkesi şaşırttı

Fransız kulübü Lille'in başkanı Olivier Létang, tartışma yaratan açıklamalarında, birçok büyük Avrupa kulübünün Bouaddi'yi kadrosuna katmaya yönelik geniş bir ilgisi olduğunu itiraf etti ancak kesin bir üslupla şu sözlerle herkesi şaşırttı: "Ayoub'un bedelini şu anda karşılayabilecek kulüp sayısı çok az."

Létang, Faslı yıldızın takımının kadrosunda kalacağını vurgularken, resmi tekliflerin gerçekten hâlâ var olduğuna, ancak durumun ilgilenen tüm taraflarla aynı şekilde devam ettiğine dikkat çekti ve şu ana kadar herhangi bir kulüple nihai bir anlaşma bulunmadığını yalanladı.

Lille resmi teklifleri reddediyor ve 100 milyon avrodan fazlasını talep ediyor

Létang, Manchester City'nin Faslı oyuncuyu 100 milyon avro barajını aşan bir bedelle satın alma ihtimali sorulduğunda kararlı bir şekilde şu yanıtı verdi: "Bugün tek gerçek şu ki, Ayoub yüzde 100 bir Lille oyuncusudur. Evet, gerçekten resmi teklifler oldu, ancak bunlar hiçbir şekilde tatmin edici değildi; çünkü Ayoub bizim ve sportif projemiz için çok önemli ve merkezi bir oyuncu."