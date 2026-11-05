Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'nun milli takımı bırakma kararı karşısındaki tutumunu açıkladı ve milli takımın kaptanını kariyerini "Avrupa'nın Brezilya'sı" ile sürdürmesi için ikna etmeye çalıştığını, ancak sonunda onun isteğine saygı duymak zorunda kaldığını vurguladı.

Jesus, bugün perşembe günü "Canal 11" kanalına konuştu; açıklamaları Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırma ve 7 numaralı formayı teslim etme kararını duyurmasının ardından geldi. Jesus, bu konuyu, Don'un adını da içeren ilk aday kadrosunu açıklamadan önce Nassr'ın forvetiyle görüştüğüne dikkat çekti.

Jesus, Portekizli "A Bola" gazetesinin aktardığına göre Ronaldo'nun emekliliği hakkında şunları söyledi: "Bu, onu ilgilendiren bir karar. İlk aday kadrodan önce bu konuyu konuşma fırsatımız zaten olmuştu. Ondan devam etmesini, benimle sürdürmesini istedim çünkü onun yanımda olmasına ihtiyacım vardı, ama kararını kabul etmek zorundayım."

Jesus'un açıklamaları, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırma kararının, geçtiğimiz milli ara döneminde takımın Danimarka'nın Kopenhag kentindeki kampı sırasında iki taraf arasında patlak veren krizin ardından gelmiş olmasına rağmen yapıldı.

Gelecek maçlar POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

Ronaldo, Jesus'un açıklamalarına tepki olarak izinsiz bir şekilde kamptan ayrılmış, ardından bir ay süreyle men cezası almıştı. Daha sonra Portekiz ile yoluna devam etme isteğini açıklamasına rağmen oyuncu, bugün milli takımı bıraktığını duyurarak herkesi şaşırttı.

Don'un bu duyurusu, Portekiz Milli Takımı'nın içinde bulunulan kasım ayı kampı hazırlıkları için açıklanacak kadrosunun duyurulmasından 24 saat önce geldi; söz konusu kamp, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son iki maçı kapsıyor.

Ronaldo'nun tarihî konumuna övgü

Portekizli teknik direktör, 41 yaşındaki Ronaldo'nun sahip olduğu tarihî konumu övdü ve onun etkisinin milli takımın sınırlarını aşarak Portekiz taraftarlarının nesilleri boyunca ulaştığını vurguladı.

Şöyle konuştu: "O, dünya çapında bir referans, Portekiz ve milli takım için bir referans. Bunca yıl boyunca milli takıma çok şey vermiş bir oyuncu ve Portekiz gençliğinin bir sembolü. Taraftarlarının çoğu genç."

Jesus, Ronaldo ile Suudi Arabistan'ın Nassr takımında birlikte çalıştıkları dönemdeki önceki tecrübesini hatırlatarak şunları ekledi: "Nassr'da bir yıl boyunca onunla birlikte çalışma fırsatım oldu; bu yüzden o, milli takımımız, halkımız ve tarihimiz için her zaman bir referans olarak kalacak."

Ronaldo'nun mirasını ölümsüzleştirecek bir karar

Jesus, Ronaldo'yu övmekle yetinmedi, Portekiz kaptanının mirasını Portekiz Futbol Federasyonu'nun merkezi içinde ölümsüzleştirmek için attığı bir adımı da açıkladı.

Şöyle açıkladı: "Konferans salonumuzda... onun büyük bir fotoğrafının salona asılmasını emrettim; böylece tüm gençlerin önünde hazır bulunsun, sadece gençlerin değil, her gün orada toplanan meslektaşlarımızın önünde de, bir referans olarak."

Jesus, sözlerini Ronaldo'nun Portekiz futbolundaki etkisinin milli takımı bırakmasıyla sona ermeyeceğini vurgulayarak tamamladı: "Her zaman Portekizlilerin kalbinde ve milli takımda kalacak, bundan geri dönüş yok; çünkü o, Portekiz futbolu için her zaman bir referans olarak kalacak."