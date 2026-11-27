Real Betis, Faslı oyuncusu Abdessamad Ezzalzouli'yi önümüzdeki ocak ayında bırakmayı düşünmüyor ancak büyük bir mali teklif tabloyu değiştirebilir.

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Yayımladığı haberde Sport gazetesi, Ezzalzouli'nin oyun tarzının, takımı şu anda sakatlıklarla boğuşan Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique'nin fikirlerine uygun olduğunu belirtti.

Haberlere göre Paris ekibi, Kvaratskhelia ve Doue'nun geçirdiği ciddi sakatlıkların ardından devre arası transferleri için kasasını açabilir.

Paris kulübü, devre arası transfer döneminde büyük paralar harcamaya ilk kez yönelmiş olmayacak. Beraldo, Kvaratskhelia ve Doue transferleri bunun açık örnekleri arasında yer alıyor.

Ancak Luis Enrique, yeni oyuncuların transferini vazgeçilmez görmediği için Paris'in devre arası transfer dönemine girme ihtimalini küçümsedi.

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İspanyol teknik adam, Roma maçı öncesindeki basın toplantısında Paris kulübünün sakatlanan oyuncuların yerine alternatif aramak zorunda olduğu görüşüne katılmadı.

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Enrique, "Transfer dönemine girmek zorunda değiliz ve 6 aylığına bir oyuncuyla anlaşmayacağız, bu bizim tarzımız değil. Bir takımımız var" dedi.

Öte yandan "daha dikkatli olmamız gerekiyor" diyerek bunu kabul etse de gruba olan güvenini yineledi.

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Buna rağmen Le Parisien gazetesi, özellikleri Luis Enrique'nin teknik fikirlerine uyabilecek oyuncuların isimlerini içeren bir liste yayımladı. Listede Nico Williams, Antonio Nusa, Estevao, Ibrahim Maza ve Abdessamad Ezzalzouli yer aldı.

Paris Saint-Germain şimdilik devre arası transfer dönemine girmeye hazır görünmese de bu isim listesi, ocak ayı yaklaşırken bazı oyuncuları ilgi odağına taşıyabilir.

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Bu veriler göz önüne alındığında Real Betis'in, Ezzalzouli için gelebilecek olası bir transfer hamlesine karşı tetikte olması yerinde olacaktır.

Paris kulübünün adı, Kvaratskhelia'nın sakatlığının ardından Faslı oyuncuyla anılmıştı ancak Real Betis'in sportif direktörü Manu Fajardo bu iddia edilen ilgiyi yalanlamış ve söylentilerin asılsız olduğunu açıklamıştı.

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Bunun yanı sıra Faslı oyuncunun kendisi de devre arası transfer döneminde Endülüs ekibinden ayrılmayı düşünmüyordu.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano da Real Betis'in, reddedilmesi zor bir teklif gelmediği sürece önemli oyuncularını ocak ayında bırakmayı düşünmediğini belirtti. Yine de tablo değişebilir.

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Fabrizio Romano, DAZN'da yaptığı açıklamada Real Betis yöneticilerinin odağının devre arası transfer döneminde önemli oyuncuları bırakmak değil, sözleşme yenilemeleri olduğunu, Marc Bartra ve Hector Bellerin dosyalarının da müzakere masasında bulunduğunu söyledi.

Ancak devre arası transfer dönemi yaz dönemine benzemiyor; bu dönemde işler çok daha hızlı gelişebiliyor. Ezzalzouli'yi kadrosuna katmak için büyük bir bedel ödemeye hazır büyük bir kulüp ortaya çıkarsa tablo değişebilir.

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Şu an için Real Betis koridorlarında Faslı oyuncunun geleceği konusunda sakin bir hava hâkim. Kulüp, önceliğin oyuncunun bu sezon yeşil-beyazlı formayı giymeye devam etmesi olduğunu düşünüyor.

Bu nedenle transfer piyasasında yaşanabilecek gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekiyor.

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Faslı oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 60 milyon euro, ekonomik haklarının %20'si ise hâlâ Barcelona'ya ait.

Ezzalzouli'nin farklı teknik projelere neden uygun olabileceğini açıklamaya pek gerek yok: Oyuncu, çalım atma ve bire bir mücadelelerde üstünlük kurma becerisinin yanı sıra hıza ve doğrudan hücum gücüne de sahip.

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Ezzalzouli sol kanattan hareket etmeyi, rakip bek oyuncusunu üzerine çekmeyi ve ardından arkasındaki boşlukları değerlendirmeyi seviyor. Bu özellikler, hareketlilik ve pozisyon değişimleriyle sayısal üstünlük yaratmayı hedefleyen sistemlere uyuyor.

Bununla birlikte oyuncunun, üst düzey bir takımda oynamanın gerektirdiği rekabetçi sıçramayı yapabilmesi için saha içinde karar verme becerisini geliştirmesi ve performansında daha fazla istikrar yakalaması gerekiyor.

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Barcelona, Faslı kanat oyuncusunu Eylül 2023'te 7,5 milyon euro karşılığında Real Betis'e satmış, ancak gelecekteki olası bir satıştan %50 pay almanın yanı sıra oyuncuyu geri satın alma hakkını da elinde tutmuştu. Bu geri alım hakkının süresi ise çoktan doldu.

Şubat 2025'te ise Vitor Roque transferi kapsamında Barcelona, Faslı kanat oyuncusunun ekonomik haklarının %30'luk ek bir kısmından Real Betis lehine vazgeçti.

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Böylece Barcelona, oyuncunun gelecekteki olası bir satışından şu anda %20 pay almaya devam ediyor.

Ezzalzouli'nin sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 60 milyon euro olduğu düşünüldüğünde, bu maddenin devreye girmesi Katalan kulübüne 12 milyon euro kazandıracak. Hiç de az olmayan bu tutar, Barcelona'nın kasasına ek bir mali alan sağlayarak kulübün teknik direktör Hansi Flick'in kadrosunu güçlendirmesine yardımcı olabilir.