Bunu Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı (ITIA) çarşamba günü duyurdu. Buna göre 31 yaşındaki Avustralyalı, haziran ayında Mallorca'daki ATP turnuvası sırasında kokainin bir metaboliti olan benzoylecgonin için pozitif test verdi. ITIA'ya göre Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından akredite edilmiş bir laboratuvar, bulguyu 17 Temmuz'da doğruladı.

Kyrgios, Instagram'da "tüm sorumluluğu" üstlendiğini yazdı: "Çok büyük bir hata yaptım. Taraftarlarımdan, ailemden, sponsorlarımdan ve bana yakın olan herkesten özür dilerim. En çok da beni takip eden çocuklardan özür dilerim."

Eski Wimbledon finalisti, 4 Ağustos'tan bu yana geçici olarak men edilmiş durumda; statülere göre bu karara itiraz edebilir. Ancak şu ana kadar bu hakkını kullanmadı. Kokain, WADA'nın yasaklılar listesinde yer alıyor ve müsabaka sırasında kullanımı yasak. Müsabaka dışında alınması halinde ise kötüye kullanılan maddeler için daha hafif yaptırımlar uygulanıyor.

Dışa dönük profesyonel tenisçi, sakatlıkların damga vurduğu yılları geride bıraktı; bu sezon ATP Turu'nda sadece dört maça çıktı. Mallorca'da ilk turda elenmişti. Yıl dönümünden kısa süre önce dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'ya karşı "Battle of the Sexes" ile gündem olmuş, Dubai'deki düelloyu iki sette kazanmıştı.