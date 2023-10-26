Dev buluşma gerçekleşiyor! İşte Messi ve Suarez'i yeniden bir araya getirecek hamle

Barcelona'da kazanılmadık kupa bırakmayan Messi-Suarez ikilisi, Amerika'da yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

NE OLDU? Kulüp, Victor Ulloa ve Jak LaCava'nın yanı sıra Martinez'le de yollarını ayırdığını duyurdu. Forvet, teknik direktör Tata Martino'nun gelecek sezon için planlarında olmadığını onaylamasının ardından Miami'nin sezonun son iki MLS maçında kadro dışı bırakıldı.

Bu gelişmenin ardından, artık çok beklenen Lionel Messi ve Suarez buluşmasına artık sayılı günler kaldı.

BÜYÜK RESİM: Bu durum, Aralık ayında devam eden Brezilya Serie A sezonunun ardından Gremio'dan ayrılacağını zaten doğrulayan Suarez'in Miami'ye katılmasının önünü açabilir. MLS'de normal sezon Şubat ayında başlıyor.

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Miami'nin Martinez'le yollarını ayırmasının ardından maaş listesinde yaklaşık 4,4 milyon dolar (3,5 milyon £) bir rahatlama oluşturdu. Öte yandan Suarez, Gremio'dan yılda yaklaşık 4,5 milyon dolar (3,6 milyon £) kazanıyor. Suarez'in Miami'deki taban maaşı Gremio'da kazandığından daha düşük olsa da Miami'deki sponsorluk ve destek potansiyeliyle yine aynı maaşı kazanma şansına sahip olabilecek.

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SIRADA NE VAR? Suarez bu sezon Serie A'da çıktığı 24 maçta 9 gol atarken 7 asist yaptı.

Cumartesi günü Gremio'nun America-MG mücadelesinde yeniden sahada olmayı planlıyor.