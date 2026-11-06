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1. FC Köln'ün millî futbolcusu Said El Mala, Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye olası transferine ilişkin söylentilerden gurur duyuyor.

Hücum oyuncusu, Fransa'da üst üste şampiyonluklar kazanan PSG'nin ilgilendiği yönündeki iddialar hakkında Sky'a şunları söyledi: "Bu beni onurlandırmasa yanlış olurdu. Çok büyük bir kulüp. Dürüst olmak gerekirse ben de okudum. Bununla ne yapacağımı bilmiyorum."

El Mala, son haftalarda ve aylarda hakkında çıkan transfer söylentilerine fazlasıyla alıştı. Ancak bunlara yaklaşımını değiştirmeyi düşünmüyor: "Söylentiler çıkmaya başladığında geçen yıl da sık sık söylemiştim: Sadece buraya odaklanıyorum, futbol oynamak ve iyi performans göstermek istiyorum. Onların bana yardım ettiği gibi ben de FC'ye yardım etmek, şehri ve kulübü mutlu etmek istiyorum. Sonra ne olacağını görürüz."

Paris Saint-Germain, kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'dan aylar boyunca yararlanamayacak. Bu gelişmenin ardından Sport Bild, hafta içinde yerine alınacak bir oyuncunun transferi için 80 milyon avronun hazır olduğunu bildirdi. Habere göre PSG yetkilileri, olası bir transferin şartlarını öğrenmek için El Mala konusunda FC yöneticisi Thomas Kessler'e resmen başvurdu. Ancak Geißbockheim'a henüz resmî bir teklif ulaşmadı. Ayrıca Köln, çalım yeteneğiyle öne çıkan hücum oyuncusunu en azından yaza kadar kadrosunda tutmayı planlıyor.

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El Mala, bir gün Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği konusunda da şüpheye yer bırakmadı: "Çok şey başarmak, bir gün Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. O anın ne zaman geleceğini söyleyemem. Bir gün olacak."

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Said El Mala'nın 1. FC Köln ile sözleşmesi ne zamana kadar sürüyor?

Transfer sürecindeki onca hareketlilik ve Köln'ün ligdeki rakibi BVB ile Premier League ekibi FC Brentford'la yapılan görüşmelerin ardından El Mala, birkaç ay önce Köln'deki sözleşmesini 2031'e kadar uzattı. Sözleşmede serbest kalma maddesi bulunmuyor. El Mala, kararını şöyle açıkladı: "Köln'ü seçtim çünkü burada kendimi iyi hissediyordum. Ne kadar çok şey gündeme gelirse gelsin, buradan ayrılmak istemedim. Elbette her şeyi dinledim, bu tamamen normal. Yönetimle ve teknik direktörle çok konuştum, takım için yapılan planları dinledim. Şimdi baktığımda, bunların aynen hayata geçirildiğini görüyorum. Benim gibi bir oyun tarzınız olduğunda ihtiyaç duyduğunuz, topla oynamayı seven daha fazla oyuncumuz oldu."

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Millî takım teknik direktörü Jürgen Klopp tarafından Sırbistan ve Hollanda'ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçlarının kadrosuna çağrılan El Mala, gelişiminin henüz sonuna gelmediğini düşünüyor. 20 yaşındaki oyuncu, "Rakipler bana karşı önlem alamaması için daha da öngörülemez olmak istiyorum. Artık takımlar beni tanıyor, bana karşı iki oyuncuyla savunma yapıyorlar. Sahadaki konumumu biraz değiştirdim, bu bana çok ama çok iyi geliyor" dedi. Önünde hâlâ "uzun bir yol" olduğunu belirtti.

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Krefeld doğumlu oyuncu sezona iyi başladı. Bundesliga'da 13. sırada bulunan takımı adına çıktığı dokuz resmî maçta dört gol ve bir asist kaydetti.