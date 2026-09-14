Buna göre Leonard'ın dönüşü için çerçeve anlaşma temmuz başından bu yana değişmeden duruyordu. 35 yaşındaki kısa forvetin hizmetleri karşılığında Kanadalılar, ABD'nin batı kıyısına kapsamlı bir toplam paket gönderiyor.

L.A. Clippers, yıldız oyuncusu karşılığında Brandon Ingram, Gradey Dick, iki korumasız birinci tur draft hakkı, bir pick-swap hakkı ve buna ek olarak iki ikinci tur draft hakkı alacak.

Takasın resmiyete kavuşmasının aylarca gecikmesi, iki franchise'ın müzakere taktikleri gereği beklemesinden değil, ligin yürüttüğü hukuki soruşturmalardan kaynaklandı. İncelemenin konusu, Clippers ile oyuncunun maaş bütçesi kurallarını olası biçimde yasa dışı şekilde aşmasıydı. Uygulanan yaptırımlar ise taraflar açısından oldukça farklı oldu.

Leonard yalnızca 700 bin ABD doları para cezasıyla nispeten hafif kurtulurken, Los Angeles ekibi çok daha ağır bir darbeyle karşılaştı. NBA, diğer yaptırımların yanı sıra Clippers sahibi Steve Ballmer'a bir yıl men cezası verdi.

Getty Images

Kawhi Leonard, Toronto'yu NBA tarihindeki tek şampiyonluğa taşıdı

Kaliforniya temsilcisinin yönetimi başlangıçta bu cezaya karşı hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı. Ancak geçen pazar günü geri adım geldi: Ballmer, kamuoyuna yaptığı açıklamada hukuki adım atmayacağını ve bunun yerine franchise'ın önüne bakmak istediğini söyledi. Böylece takasın resmen tamamlanmasının önü açıldı.

Sportif açıdan bakıldığında Toronto Raptors, bu hamleyle belirleyici kalite sıçramasını yakalamayı umuyor. Ekip, geride kalan sezonda playoffların ilk turunda Cleveland Cavaliers'a 3-4'lük skorla kıl payı elenmişti.

Leonard böylece kadroya eski bir tanıdık olarak katılıyor. All-Star oyuncu 2018/19 sezonunda da Toronto forması giymiş ve kulüp tarihinin bugüne kadarki en başarılı dönemine damga vurmuştu: Seçilmiş Finaller MVP'si olarak takımı ilk ve şu ana kadarki tek NBA şampiyonluğuna taşıdıktan sonra, bir sonraki yaz Clippers'a katılmıştı.