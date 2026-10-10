Kylian Mbappé kariyerinde ilk kez Altın Top'un zirvesine oturmanın hayalini kurarken, İspanyol basınındaki haberlere göre Fransız yıldız ile Real Madrid arasında bir gerilimin ufukta belirdiği görülüyor. Mbappé, kulübünün bu bireysel ödül yarışında kendisine beklediği desteği vermediğini hissediyor; Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'a verdiği desteğin aksine.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine dayandırarak aktardığına göre, Mbappé Real Madrid'in Altın Top dosyasına yaklaşım şeklinden dolayı şaşkına döndü. Zira ödülü kazanma yolundaki çabasında kulübünden daha büyük bir destek bekliyordu. Bu durum, teknik direktörü Jose Mourinho'dan gördüğü desteğe rağmen hayal kırıklığı duygusunu artırabilir.

Madrid'e büyük beklentilerle gelen Fransız forvet, kulübün sportif projesinin liderlerinden ve dünya futbolunun en önde gelen yıldızlarından biri olarak konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ancak Altın Top yarışında beklenen desteğin yokluğu, takım içindeki konumuna ilişkin soru işaretleri doğurabilir.

Yüksek beklentiler ve Real Madrid içindeki güçlü rekabetin yanı sıra üstün performanslar sergilemeye devam etme ve büyük maçları çözme zorunluluğu, Mbappé üzerindeki baskıları artırıyor. Bununla birlikte bu haberler, oyuncu ile kulüp arasında mutlaka bir kopukluk olduğu anlamına gelmiyor; zira Fransız oyuncu takımın en önemli dayanaklarından biri olmaya devam ediyor.

Son haftalarda isminin Liverpool'a transfer olmakla anıldığı haberlerin gölgesinde, Mbappé'nin saha içindeki performansı önümüzdeki dönemin hatlarını belirlemede kritik bir faktör olacak. Gözler ise Villarreal karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Bu maç, Fransa Milli Takımı kaptanı için parlamak ve eleştirilere yanıt vermek adına yeni bir fırsatı temsil ediyor; Real Madrid yönetimiyle ilişkisine dair belirsiz bir atmosferin ortasında.



