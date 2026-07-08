Deschamps: Umarım Fas maçındaki hakem kararı, Mısır ve Arjantin maçlarındaki gibi olur

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, çeyrek finalde Fas ile karşılaşmadan önce, 2026 Dünya Kupası’nda Mısır-Arjantin maçını yöneten vatandaşı François Litxer’in performansını övdü.

Fas Milli Takımı, yarın Perşembe günü ABD'nin Boston kentindeki Gillette Stadyumu'nda, Dünya Kupası çeyrek finallerinin açılış maçında Fransız rakibiyle karşı karşıya gelecek.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), daha önce bu maçı yönetmesi için Arjantinli hakem Facundo Tello’yu atadığını açıklamıştı; oysa Mısır-Arjantin maçını Fransız hakem François Litxer yönetmişti.

Bu karar, özellikle iki ülke milli takımları arasındaki rekabet göz önüne alındığında, Fransa ve Arjantin’de büyük öfkeye yol açtı. Bu rekabet, özellikle Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde “Tango Dansçıları”nın penaltı atışlarıyla kazandığı tarihi karşılaşmadan bu yana devam ediyor.

Deschamps, Fas maçı öncesindeki basın toplantısında bu konuya değindi. Fransız “Radio Monte Carlo” radyosunun aktardığı açıklamalarda Deschamps, “Rakibim Fas’tır, hakem değil” dedi.

Ayrıca şunları ekledi: “Hakem (Facundo Tiu)’nun, diğer maçta (Mısır-Arjantin) Bay Litxer ve yardımcılarının gösterdiği kalitede bir performans sergilemesini umuyorum.”

Letxer, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Mısır ile Arjantin arasında oynanan ve "Tango Dansçıları"nın 2-0 geriden gelip 3-2 galip geldiği maçın ardından tartışmalara yol açmıştı.

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, Fransız hakemin kararlarına öfkesini dile getirerek, Uluslararası Futbol Federasyonu’nu (FIFA) pazarlama amaçlarıyla hakem hataları yoluyla Arjantin Milli Takımı’nı turnuvada tutmaya çalışmakla suçladı.