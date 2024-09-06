Deschamps'tan Adrien Rabiot'ya: "Utanç verici!"

Didier Deschamps, Adrien Rabiot'nun kulüpsüz kalmasını "utanç verici" olarak yorumladı ve Fransa kadrosuna çağırmadı.

Adrien Rabiot, Fransa kadrosundan çıkarıldı

Deschamps nedenini açıkladı

Rabiot şu anda serbest oyuncu

NE OLDU? Rabiot, Juventus ile olan sözleşmesi Haziran sonunda sona erdiğinden beri serbest oyuncu konumunda.

Bu nedenle Fransa'nu UEFA Uluslar Ligi kadrosundan çıkarıldı. Antrenmanlarını bireysel sürdüren oyuncunun neden kadrodan çıkarıldığını Fransa Teknik Direktörü Deschamps sert bir dille açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Fransa Teknik Direktörü Deschamps, Rabiot hakkında basın toplantısında şunları söyledi: "Adrien Rabiot'un biraz utanç verici bir durumu var. Sözleşmesi sona eriyordu ve birkaç takım tarafından teklif aldı ancak şu anda takımsız ve grup halinde antrenman yapmıyor. Umarım en kısa zamanda onu tekrar aramıza getirebilecek bir kulüp bulur."

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29 yaşındaki oyuncu Galatasaray'ın gündemindeydi ancak sarı kırmızılılar yıldız futbolcuyu ikna edemedi.

Rabiot, Avrupa devlerinden teklif bekliyor. Premier Lig'de serbest oyuncu transferi süresi yarın doluyor. Diğer liglerden ise yıldız oyuncu için bir girişim bulunmuyor.