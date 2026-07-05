Deschamps: Paraguay tüm hilelere başvurdu… ve oyunculardan Mbappé’yi korumalarını istedi

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Paraguay karşısında zorlu bir fiziksel mücadele vermek zorunda kaldıklarını belirterek, maçın sahada kendi deyimiyle “şiddetli bir savaşa” dönüşmesinin ardından yıldız oyuncusu Kylian Mbappé için endişelerini dile getirdi.

Fransız milli takımı, sık sık kesintilere sahne olan ve yüksek sıcaklıkta oynanan maçta, ikinci yarıda Mbappé’nin attığı penaltı golü sayesinde 1-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Paraguay ise Fransızların oyun ritmini bozmak için sert mücadelelere ve taktiksel hatalara başvurdu.

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"Reuters" ajansının aktardığı basın açıklamalarında Deschamps, Paraguay'ın beraberlik golü için baskı kurmaya başladığı son dakikalarda, fiziksel olarak daha güçlü oyunculardan milli takım kaptanını korumalarını istediğini açıkladı.

Deschamps şöyle konuştu: “Maçın sonlarında iri yapılı oyunculardan Kylian’ın etrafında durmalarını istedim, çünkü onu yere düşüreceklerdi… Kolay olmadı, mümkün olan her türlü numarayı kullandılar… Bu, seyircileri stadyuma çeken türden bir futbol değil, ama iyi savunma yaptılar.”

Ve ekledi: "Güney Amerika'dan gelen bu takımlara karşı maçlar her zaman zordur."

Mbappé ise Fransız milli takımının bu tür fiziksel maçlara tamamen hazır olduğunu ve takımın rakibin dayattığı oyun tarzına uyum sağlama yeteneğini kanıtladığını vurguladı.

Real Madrid'in yıldızı şöyle konuştu: "Ne tür bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Sert oynamak zorunda kalırsak, bunu yapabiliriz... Çirkin futbol da oynayabiliriz. Bizim resmi takım elbiseleriyle geleceğimizi sanıyorlardı, ama biz fiziksel olarak hazırdık."

Bu galibiyetle Fransa, Atlas Kaplanları’nın Kanada’yı 3-0 mağlup etmesinin ardından çeyrek finalde Fas ile karşılaşacak.