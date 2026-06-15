Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, takım kaptanı Kylian Mbappé'yi, Dünya Kupası'ndaki ilk maçları olan Senegal karşılaşması öncesindeki basın toplantısına katılmaması üzerine savundu.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Kylian Mbappé Pazartesi sabahı New York'ta bir sürpriz yaptı. Fransa'nın kendini kanıtlamaya çalıştığı bir başka Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 24 saatten az bir süre kala, kaptan bu tür toplantılarda alışılageldiği gibi basının karşısına çıkmadı. Deschamps ise bu davranışı önemsiz göstermeye çalıştı.

Deschamps, açıklamalarına "Mbappé"nin yokluğunu analiz ederek başladı ve şöyle dedi: "O dünya çapında bir oyuncu ve özel hayatında yaptıklarını kendisi yönetmelidir. Bu onun meselesi ve bugün burada olmamasının sebebi bu değil. Benim amacım oyuncuları korumak. Elimdeki 26 oyuncudan bu sabah sadece üçünü gördüm. Gidiş-dönüş bir saatimiz var ve benim önceliğim oyuncuları korumak."

Ngolo Kanté, Mbappé'nin yerine Fransa'nın Dünya Kupası'ndaki ilk basın toplantısında teknik direktörü Deschamps'a eşlik etti.

Deschamps bu konuda şunları ekledi: "Mesele Ngolo'yu korumak istememem değil, ama o erken uyanıyor ve bu yüzden geldi... Kylian, Kylian'dır... Tüm oyuncularım oldukları gibi takdir ediliyorlar. Kylian'ın cumhurbaşkanı olmak isteyip istemediğini bilmiyorum, aslında sanmıyorum. O dünya çapında bir popülariteye sahip ve bunun farkında, bununla yaşamak zorunda. Biz de onun takımın lideri ve kaptanı olarak sorumluluklarını üstlendiğini biliyoruz."