Deschamps: Irak küçük bir milli takım değil… Dembélé bu durumda daha da güçlenecek

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Irak maçının kolay olmayacağını belirterek, oyuncularından 2026 Dünya Kupası’nda bir sonraki tura yükselmeyi garantilemek için son derece ciddiyet ve konsantrasyonla hareket etmelerini istedi.

Fransa Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turu kapsamında önümüzdeki Salı günü sabahın erken saatlerinde Irak ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Deschamps, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Irak küçük bir takım değil; Meksika’da çok güçlü bir takım olan Bolivya’yı eleyerek tur atladılar.”

Deschamps sözlerine şöyle devam etti: "Irak, İspanya ile (gerekli dostluk maçında) berabere kaldı ve Norveç karşısında iyi bir performans sergiledi. Sağlam bir oyun anlayışına sahipler ve ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Oyuncuların teknik anlayışı oldukça iyi."

Fransız "RMC Sport" kanalının aktardığına göre, "Bunun kolay bir maç olacağını düşünmemeliyiz. Eleme hedefiyle bu maça aynı ciddiyet ve konsantrasyonla yaklaşmalıyız" diye devam etti.

Şöyle devam etti: "Tüm oyuncuların birbirleriyle uyumlu olması gerekiyor. Değiştirilebilir bir başlangıç dizilişi var ve her şey rakibin hareketlerine bağlı."

Les Bleus’un teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: “Değişiklik yapmak yasak değil, ancak hedefimiz bu ikinci maçta galip gelip tur atlamak. Tüm oyuncular iyi bir şekilde toparlandı, ancak bu beni değişiklik yapmaktan alıkoymayabilir.”

Ardından şunları ekledi: “Senegal maçındaki ilk on bir her maçta oynayamaz. İlk on birde yer alabilecek yaklaşık yirmi oyuncu var, bu yüzden bazı değişiklikler yapmak zorunda kalabilirim.”

Senegal ile oynanan ilk maçtaki Ousmane Dembélé’nin performansı hakkında Deschamps şunları söyledi: “Ona baskı yapıyorsunuz ve tartışılması gereken bir durum var. Takım gibi o da ilk yarıda, Senegal milli takımının sergilediği oyun ve bizim yaptığımız bazı teknik hatalar nedeniyle zorlandı.”

Devamında şunları söyledi: “Ousmane, Paris Saint-Germain’de açık forvet olarak oynuyor, ancak burada durum böyle değil. Bu doğal tepkiler, bu yüzden ayarlamalar yapmak gerekiyor; Ousmane’nin ikinci yarıda performansı çok daha iyi olsa da, o da diğer oyunculara bağlı.”

Şöyle belirtti: “Senegal milli takımı orta sahayı kapattı ve biz orada gereğinden fazla varlık gösterdik. Biraz boşluk açıp onların beklerini birbirinden uzaklaştırmayı başardığımız anda, daha fazla alan açıldı.”

Dembélé’nin fiziksel durumu hakkında ise şunları ekledi: “Bu aşamayı aştı, Fransa Ligi’nde yaklaşık on maçta ilk 11’de oynadı. Ancak herhangi bir sorun ya da ağrısı yok. Düzenli olarak oynayamadığı bir sezon geçirdi. Paris Saint-Germain’de iyi yönetiliyordu. Onu engelleyen hiçbir şey yok, sadece daha özgürce oynamaya ihtiyacı var. Daha da güçleneceğine inanıyorum.”

Senegal maçında ortaya çıkan olumlu yönlere ilişkin ise şunları söyledi: “Gol atma ve rakibe baskı yapma yeteneğine sahip olmak, ilk yarıda durum böyle olmasa bile. Bunun üzerinde çalışacağız; gerekirse bazı ayarlamalar yaparak, olabildiğince tehlikeli ve etkili olmaya çalışacağız.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Sıcaklığı bekliyorduk ve işte geldi. Yağmur yağarsa, saha zemini bizim için çok daha iyi hale gelir. Çim lifleri daha yoğun hale gelir. Sıcaklık var, Boston’da şiddetli yağmurlar gördük, şikayet etmeyeceğiz. Sıcaklığın etkisi var, ancak biraz serinlik olursa bunu takdir ederiz.”

Sözlerini şöyle tamamladı: "Eleme turunu geçmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Üçüncü maç, sıralamayı belirlemede belirleyici olacak. Ondan sonra, turnuvanın geri kalanında hedeflerimiz farklılaşacak. Ancak her şeye tek tek odaklanalım."

Fransa Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki üçüncü maçını önümüzdeki Cuma akşamı Norveç ile oynayacak.