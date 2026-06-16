Faslı futbolcu Ayoub Bouadi’nin Brezilya karşısında Dünya Kupası’ndaki ilk maçında sergilediği dikkat çekici performans, Fas milli takımının renklerini giymeyi seçmeden önce 21 yaş altı milli takımı da dahil olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde temsil ettiği Fransa’da geniş çaplı bir tartışma yarattı.

18 yaşındaki Bouadi, Fransa'nın Lille takımında forma giyiyor ve Fransa yerine Fas'ı temsil etme kararı, Fransız spor camiasında bir eleştiri dalgasına yol açtı.

"RMC Sport" kanalının aktardığı açıklamalara göre, eski Fransız milli futbolcu Jérôme Rothen, Fransa'nın Bouaidi gibi bir yeteneği kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Didier Deschamps liderliğindeki teknik ekibi eleştirdi.

Rothen, "Deschamps'ın açıklamalarını duyduğumda şok oldum. Onun yaşına göre olağanüstü bir oyuncu olduğunu anlamak için Brezilya karşısındaki performansını beklememize gerek yoktu" dedi.

Rothen sözlerine şöyle devam etti: "Onun gibi genç bir oyuncunuz varsa ve bu oyuncu Fransa'nın genç milli takımlarında forma giymişse, teknik direktör ve federasyon onunla iletişime geçmeli ve Fransa'daki geleceğinin garantili olduğunu ona ikna etmelidir."

Rothen, Boua'yı Fransa milli takımının mevcut orta saha oyuncularıyla karşılaştırarak daha da ileri gitti ve onun "Chouameni'den daha iyi olduğunu ve takıma Rabiot ve Manu Koné'den farklı bir boyut kattığını" belirtti.

Boua, Dünya Kupası öncesindeki son milli maç aralarında Fransa 21 yaş altı milli takımını yönetmişti, ancak Deschamps'ın nihai kadrosuna alınmayınca Fas'ı temsil etmeye karar verdi.

Lille oyuncusunun Brezilya karşısında gösterdiği performans, Fransa'da çifte vatandaşlığa sahip yeteneklerin yönetimi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Birçok kişi, Fransız Futbol Federasyonu'nun yeni neslin en önemli oyuncularından birini "Atlas Aslanları"na kaptırdığını düşünüyor.