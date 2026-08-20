Güvenilir basın kaynakları, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'nun, özel sektör yatırımcılarının katılımıyla 15 yaş altı milli takımlar için bir dünya turnuvası düzenleme olasılığına ilişkin tartışmalı yeni bir projesini ortaya çıkardı.

Projenin açığa çıkması, Infantino'nun FIFA'nın varlıklarının ve faaliyetlerinin bir kısmını satacak ticari bir şirket kurma planından vazgeçmesinin ardından artan eleştirilerle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geldi. Söz konusu proje, dünya futbol çevrelerinde geniş çaplı tartışmalara yol açmıştı.

Beyzbol dünyasından esinlenilen bir turnuva

"The Athletic" gazetesine göre, Infantino geçtiğimiz yıl boyunca özel sektör yatırımcılarıyla görüşmeler yaparak, beyzbol sporundaki ünlü "Little League World Series" turnuvasından esinlenilen ve 15 yaş altı milli takımlar için düzenlenecek bir Dünya Kupası benzeri turnuvanın geliştirilmesi ve pazarlanması olasılığını ele aldı.

Önerilen proje, FIFA'ya üye 211 ülkenin milli takımlarının katılacağı bir "gençler futbol festivali" tasarımı taşıyordu.

Plana göre turnuvanın ilk edisyonu yalnızca erkeklere yönelik olacak, daha kısa maçlar içerecek ve müsabakalar alışılmışın dışında daha küçük sahalarda oynanacaktı.

Chelsea'nin sahibinin şirketiyle olası iş birliği

Gazetenin aktardığı bilgilere göre proje, Chelsea kulübünün başkanı ve Los Angeles Dodgers beyzbol takımının sahiplerinden biri olan Todd Boehly tarafından kurulan ve yönetilen "Eldridge Industries" şirketinden olası bir destek gördü.

Rapora göre ayrıca, etkinliğin Florida eyaletindeki Orlando'da bulunan "Disney World" kompleksi içinde düzenlenmesi amacıyla, "Little League World Series" turnuvasının geleneksel yayıncısı olan "ESPN" kanalıyla da görüşmeler yapıldı.

Önerilen tasarıma göre, turnuva maçlarının ABD'de yayınını "ESPN" üstlenecek, ayrıca açılış ve kapanış törenleri "Disney" eğlence parkları içinde gerçekleştirilecekti.

Proje, detayları açıklanmadan önce FIFA içinde gündeme geldi

Gazetenin aktardığına göre, 15 yaş altı milli takımlar için bir turnuva düzenleme projesi aslında Aralık 2025'te yapılan bir FIFA Konseyi toplantısında ortaya çıkmıştı.

Ancak daha önce kamuoyuna açıklanmayan yön, turnuvanın pazarlanması ve özel sektör yatırımcılarının turnuvanın organizasyonuna ve gelişimine dâhil edilmesi olasılığıyla ilgiliydi.

Rapora göre bu planlar, haziran ayındaki Dünya Kupası'nın başlamasından önce askıya alındı; projenin kesin olarak iptal edilip edilmediği ya da gelecekte yeniden gündeme getirilip getirilemeyeceği ise netlik kazanmadı.

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