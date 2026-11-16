Derksen: "Taşra gevezeliği. Reiziger bunu bilerek yapmıyor"

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Johan Derksen, pazartesi günü Groeten uit Grolloo programında Hollanda Ümit Milli Takımı'yla ilgili güncel bir soruyu ele alıyor. Teknik direktör Michael Reiziger'in şu anda bazı oyunculara yer vermemesi, bazı kesimlerde şaşkınlık yaratıyor.

Programın sadık bir dinleyicisi, Reiziger'in Ruud Nijstad ve Mats Rots'u neden Hollanda Ümit Milli Takımı'na almadığını anlamıyor. Dinleyiciye göre teknik direktör, Thijmen Blokzijl gibi bir oyuncuya ve Ajax'tan çeşitli oyunculara ise şans veriyor.

Ayrıca Reiziger'in bir ara Ronald Koeman'ın halefi olarak gündeme gelmesi de büyük şaşkınlık yaratıyor. KNVB, Dünya Kupası'nın ardından sonunda Xavi ile anlaştı.

Derksen, Hollanda Ümit Milli Takımı'nın kadrosunu belirleyen Reiziger hakkındaki değerlendirmesine, "Buna katılıyorum. Ben de anlamıyorum. Ama Reiziger kendisini biraz aday gösterdi" sözleriyle başlıyor.

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De Snor, "Bunun dışında söylediklerini biraz taşra gevezeliği olarak görüyorum" diye devam ediyor. "Bu beyefendi kuşkusuz Twente'dendir. Adını verdiği iki oyuncu da büyük yetenek. Hollanda Ümit Milli Takımı'nda pekâlâ oynayabilirler."

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Derksen, şaşkın dinleyiciye, "Ama teknik direktör farklı bir kadro seçtiğinde, bunu Twente'den ve ülkenin doğusundan gelen insanları sevmediği için yaptığını düşünmemelisiniz" diyor.

Derksen sözlerini şöyle sürdürüyor: "Her zaman iyi bir altyapıya sahip, çok sayıda yetenek yetiştiren birkaç kulüp vardır. AZ bu konuda başı çekiyor. Ajax'ın da her zaman birkaç oyuncusu olur."

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Derksen, "Ama bu beyefendinin FC Twente'de çıkış yapan oyuncuları savunmasını anlayabiliyorum. Yine de bunun, teknik direktörün söz konusu tercihi bilerek yapmasıyla hiçbir ilgisi yok. Buna hiç inanmıyorum" diyor.

Hollanda Ümit Milli Takımı, cuma günü play-off'larda Danimarka'yı 0-3 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası bileti yolunda büyük bir adım attı. Salı günkü iç saha maçında işi bitirebilir.